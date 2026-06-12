Formação para instrutores de circo abre inscrições gratuitas a partir de 1º de julho

(Foto: Malu Almeida)

O cenário circense do Recife e Região Metropolitana segue em expansão. É nesse contexto que Malu Vieira, professora de aéreos e gestora do Casulo Artes Circenses, realiza a segunda edição da Formação Livre para Instrutores(as) de Circo, desta vez com uma programação ainda mais robusta: 50 horas de aulas presenciais, distribuídas em cinco módulos temáticos com a participação de professores(as) de referência nacional.

As inscrições estão abertas de 1º a 10 de julho, pelo formulário disponível no Instagram @casuloartescircenses. O resultado da seleção será divulgado até o dia 21 de julho e as aulas têm início previsto para 10 de agosto.

A iniciativa conta com o incentivo do SIC – Sistema de Incentivo à Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura/Prefeitura da Cidade do Recife e é totalmente gratuita para os(as) participantes selecionados(as). Serão até 12 vagas para professores(as) de circo de Pernambuco, com reserva para pessoas não brancas, pessoas trans, profissionais de outras macrorregiões do estado e integrantes de circos itinerantes.

"A primeira edição mostrou o quanto há sede de conhecimento entre os profissionais do circo em Pernambuco. Ficou evidente que poucas horas não eram suficientes para trabalhar assuntos tão densos e importantes. Nesta edição, ampliamos a carga horária dos módulos, incluímos primeiros socorros e elaboração de projetos culturais, e trazemos presencialmente professores de outros estados. É uma formação que a cena circense pernambucana merece e precisa", afirma Malu Vieira.

As aulas serão distribuídas ao longo de duas semanas em agosto e compreenderão os seguintes módulos: Segurança no Circo - NR 35 para circenses (16h), ministrada por Diego Leandro Ferreira (SP), autor do livro Segurança no Circo: Questão de Prioridade e Dever de Todos, com certificação em NR-35 ao final; Capacitação em Primeiros Socorros (6h), com Natália Lefosse, Pedagogia Circense (12h), com Alex Machado (RJ), professor e ex-diretor pedagógico da ENCLO (Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha); Corpo & Circo: Promoção, proteção e recuperação da saúde física (6h), com a fisioterapeuta circense pernambucana Hammai Assis, com foco em prevenção de lesões; Elaboração e Gestão de Projetos Culturais (6h), com Malu Vieira.

A capacitação em primeiros socorros, por se tratar de um assunto de interesse geral, também abrirá 5 vagas extras que poderão ser ocupadas por integrantes da SECULT-Recife.

A composição da programação pedagógica do curso reflete exatamente os objetivos da FLIC. "Um dos nossos principais focos é a segurança, que é abordada de forma completa na Formação com ações preventivas, paliativas e de emergência. Queremos formar professores e professoras mais preparados, mais conscientes e seguros”, explica Malu Vieira, coordenadora pedagógica do curso.

O projeto também prevê uma oficina de tecido acrobático com 4h de duração voltada para pessoas surdas, com até 10 vagas. Esta edição do Circo Acessível, além da participação de Letícia Lima, profissional surda e da acessibilidade comunicacional em Libras por conta da VouSer Acessibilidade, contará com a condução pedagógica de Mainá Souza. As inscrições para o Circo Acessível serão realizadas à parte e as aulas acontecerão ainda no segundo semestre, em datas a confirmar.