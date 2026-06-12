Morre David Hockney, um dos ícones da Pop Art

Hockney foi um dos pintores mais influentes da arte contemporânea dos séculos XX e XXI

David Hockney (Thomas Coex/AFP)

O pintor britânico David Hockney morreu aos 88 anos em sua residência, em Londres, anunciou hoje a sua assessoria de imprensa. Não foi divulgada a causa da morte.

Hockney foi um dos pintores mais influentes da arte contemporânea dos séculos XX e XXI, sendo um dos ícones do movimento da Pop Art.

Ele trabalhou praticamente até o fim da vida e apesar dos problemas de saúde, ainda chegou a inaugurar em 2025 uma exposição na Fondation Louis Vuitton, em Paris, na qual esteve muito envolvido e que reuniu mais de 400 de suas obras abrangendo sete décadas, sendo considerada a maior retrospectiva já dedicada ao artista.

O pintor nasceu em Bradford, no norte de Inglaterra, mas viveu a maior parte do tempo no sul da Califórnia, onde dizia se sentir livre.

Hockney deixa um grande legado, com uma ampla obra marcada principalmente por cores vibrantes e ousadas que combinava uma variedade de estilos desde as paisagens verdes da Inglaterra até as ensolaradas piscinas da Califórnia, que se tornaram emblemáticas e transformou sua temática.

Dono de uma perspectiva original, dentre os destaques da sua produção artística estão ‘O Splash’ , além de ‘Sr. e Sra. Clark e Percy’, ‘Retrato de um artista’, ‘Meus pais’ e ‘Christopher Isherwood e Don Bachardy’.