Apresentações de 'Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda' chegam à última semana na Caixa Cultural

Shows de Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda seguem até a sexta-feira (12), com ingressos à venda pelo Sympla

(Foto: Ignus)

Ocorrem nesta quarta (10), quinta (11) e sexta-feira (12) as últimas apresentações da temporada de "Mestre Gennaro e a Banda Pau e Corda", na Caixa Cultural Recife. O show, que promove o encontro da tradição com a canção popular nordestina, está com ingressos seguem à venda no Sympla, por R$ 30 e R$ 15.

O evento marca o abraço de duas das maiores referências da música nordestina: o sanfoneiro, cantor e compositor Mestre Gennaro, considerado um dos principais sucessores de Luiz Gonzaga, e a Banda de Pau e Corda, grupo vocal e instrumental com mais de 50 anos de histórias e canções. As apresentações prometem arranjos originais, que reafirmam a força das poéticas e sonoridades nordestinas.

No repertório, sucessos da carreira de Gennaro e da Banda de Pau e Corda e ainda homenagem a nomes fundamentais da música nordestina, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Anastácia, Marinês e Sivuca. Serão performados clássicos do forró, do baião e do xote, à luz do candeeiro de novas interpretações e arranjos.

O show tem direção musical compartilhada entre os artistas, com 80 minutos de duração e formato acústico-amplificado.