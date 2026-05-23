Grande Recife conta com programação de peças e shows neste fim de semana

Peças emblemáticas, show de Thiaguinho e ensaios de São João da Estação da Luz estão entre as opções de atividades para quem busca lazer no Grande Recife

Neste final de semana, Eduardo Moscovis apresenta quatro sessões de "O motociclista no globo da morte" no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. (Divulgação)

Depois de receber o Prêmio Shell de Melhor Ator pelo seu trabalho no monólogo “O motociclista no globo da morte”, Eduardo Moscovis traz a peça para o Recife, onde conta com quatro sessões no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, neste sábado (23) e domingo (24), sempre às 18h e 20h. A montagem investiga a gênese da violência na natureza humana e nas relações sociais e está com ingressos disponíveis na bilheteria e no site do teatro com preços a partir de R$ 75 (meia). Veja outras atrações que acontecerão no Grande Recife:



BEM BLACK

O cantor Thiaguinho traz a turnê do disco “Bem Black” para o Classic Hall, em Olinda, neste sábado (23), a partir das 20h. O show conta com cenografia especial e ativações do universo da black music para o público. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital e custam a partir de R$ 90.

GIANECCHINI

O ator Reynaldo Gianecchini e a atriz Maria Casadevall estrelam a peça “Um dia muito especial” neste sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro do Parque. A história é uma adaptação do filme homônimo de Ettore Scola e protagonizado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Os ingressos estão à venda no site Sympla e custam a partir de R$ 25.

ENSAIOS JUNINOS NA ESTAÇÃO DA LUZ

A Casa Estação da Luz abre oficialmente sua temporada junina com os “Ensaios Juninos com Forró na Caixa & Convidados”, que vai até 14 de junho. A edição deste sábado conta com a participação de Silvério Pessoa, Cristina Amaral, Josildo Sá e Maciel Salu. A noite contará ainda com discotecagem do DJ Pepe Jordão. Os ingressos estão à venda na Sympla e custam R$ 100.