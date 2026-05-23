Grande Recife conta com programação de peças e shows neste fim de semana
Peças emblemáticas, show de Thiaguinho e ensaios de São João da Estação da Luz estão entre as opções de atividades para quem busca lazer no Grande Recife
Publicado: 23/05/2026 às 05:00
Neste final de semana, Eduardo Moscovis apresenta quatro sessões de "O motociclista no globo da morte" no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. (Divulgação)
Depois de receber o Prêmio Shell de Melhor Ator pelo seu trabalho no monólogo “O motociclista no globo da morte”, Eduardo Moscovis traz a peça para o Recife, onde conta com quatro sessões no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, neste sábado (23) e domingo (24), sempre às 18h e 20h. A montagem investiga a gênese da violência na natureza humana e nas relações sociais e está com ingressos disponíveis na bilheteria e no site do teatro com preços a partir de R$ 75 (meia). Veja outras atrações que acontecerão no Grande Recife:
BEM BLACK
O cantor Thiaguinho traz a turnê do disco “Bem Black” para o Classic Hall, em Olinda, neste sábado (23), a partir das 20h. O show conta com cenografia especial e ativações do universo da black music para o público. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital e custam a partir de R$ 90.
GIANECCHINI
O ator Reynaldo Gianecchini e a atriz Maria Casadevall estrelam a peça “Um dia muito especial” neste sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro do Parque. A história é uma adaptação do filme homônimo de Ettore Scola e protagonizado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Os ingressos estão à venda no site Sympla e custam a partir de R$ 25.
ENSAIOS JUNINOS NA ESTAÇÃO DA LUZ
A Casa Estação da Luz abre oficialmente sua temporada junina com os “Ensaios Juninos com Forró na Caixa & Convidados”, que vai até 14 de junho. A edição deste sábado conta com a participação de Silvério Pessoa, Cristina Amaral, Josildo Sá e Maciel Salu. A noite contará ainda com discotecagem do DJ Pepe Jordão. Os ingressos estão à venda na Sympla e custam R$ 100.