Agenda do feriadão segue com programação que une lazer e reflexão com exposições, shows e cinema

Raoni Assis é um dos artistas que integra a mostra "EM OBRAS", na Casa do Cachorro Preto (Foto: Divulgação)

No rastro das celebrações do Dia do Trabalhador, o roteiro cultural das cidades irmãs ganha fôlego com opções que unem lazer e reflexão. É o caso da mostra coletiva “EM OBRAS”, que continua aberta ao público com acesso gratuito na Casa do Cachorro Preto, localizada no Sítio Histórico de Olinda. A exibição, que conta com a participação de 26 artistas, utiliza diversas linguagens para reafirmar o papel do trabalho na construção do país e reforçar que o fazer artístico também é trabalho.

Saiba mais sobre outras opções para o final de semana:

Chico César (crédito: Sil Ribas/Divulgação)

Chico César

Recife o palco da estreia da turnê de lançamento do disco “Fofo”, de Chico César. O cantor paraibano sobe ao palco do Teatro do Parque, neste sábado (2), às 20h, dando voz a composições escritas em sua juventude, durante a passagem pelo coletivo Jaguaribe Carne, quando morou em João Pessoa .Os ingressos disponíveis custam entre R$ 110 (meia-entrada) e R$ 220 (inteira) na plataforma Sympla.

Parque Apipucos, na Zona Norte (crédito: Marília Parente/DP)

Cine Apipucos

O Cine Apipucos oferece novas sessões gratuitas neste feriadão dentro da mostra “A Cinemateca é Brasileira”. Em cartaz desde a última quarta-feira (29), a programação no Parque de Apipucos continua no sábado (2), às 18h, com o premiado “Que Horas Ela Volta?”, longa de Anna Muylaert sobre o impacto da chegada da filha de uma empregada doméstica em uma casa de elite paulista. No domingo (3), às 16h30, será a vez do clássico Candinho, dirigido por Abílio Pereira de Almeida, focado na trajetória de um jovem que enfrenta as adversidades da vida com otimismo

"O Riso e a Faca" é uma coprodução entre Brasil, Portugal, Romênia e França (crédito: Foto: Divulgação)

Estreia internacional

“O Riso e a Faca”, filme dirigido por Pedro Pinho e uma coprodução entre Brasil, Portugal, Romênia e França, está em cartaz no Cinema da Fundação (Museu). Exibido na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes 2025, onde venceu o prêmio de Melhor Atriz para Cleo Diára, o longa narra a história de Sérgio (Sérgio Coragem), engenheiro ambiental português que viaja para a África Ocidental para um projeto de infraestrutura, envolvendo-se em um relacionamento conturbado com os locais.

Supertramp Experience apresenta grandes sucessos da icônica banda inglesa (crédito: Foto: Divulgação)

Supertramp Experience

Aclamada pelo próprio Roger Hodgson como o melhor tributo ao Supertramp no mundo, a banda Supertramp Experience desembarca no Recife neste sábado (2). O show acontece no Teatro RioMar, às 21h, prometendo reviver a sonoridade e a emoção que marcaram a carreira do lendário grupo inglês. Entradas a partir de R$ 95 estão disponíveis na bilheteria do teatro e no site uhuu.com.

