Dia do Trabalhador: veja os serviços do Recife que abrem e os que fecham no feriado de sexta (1º)

No Recife, a Prefeitura preparou uma programação especial de cultura, lazer e entretenimento desta sexta até o domingo (3)

Sede da Prefeitura do Recife (Andrea Rego Barros / PCR)

Celebrado em 1º de maio, o Dia do Trabalhador é feriado nacional. No Recife, a Prefeitura preparou uma programação especial de cultura, lazer e entretenimento desta sexta até o domingo. Também haverá mudanças no funcionamento das repartições da administração municipal



Cultura

O museu Paço do Frevo estará de portas abertas, convidando a um passeio pelas histórias, acordes, passos e memórias do ritmo, que é sinônimo inequívoco de resistência e de festa. Os demais espaços culturais mantidos pela Prefeitura do Recife estarão de portas fechadas.

No fim de semana, vai ter mais frevo e mais acordes para embalar a folga prolongada. No Teatro do Parque, vai ter show de Chico César no sábado (2). No domingo (3), a partir das 16h, as artistas Cláudia Soul (Banda Mini Rock) e Lulu Araújo (Fada Magrinha) apresentam o show infantil Cacau, Lulu e o Manguebitinho, com patrocínio do SIC, para convidar as próximas gerações de recifenses a manter raízes bem fincadas no estuário rítmico de um dos mais importantes movimentos musicais brasileiros. O Teatro do Parque fica na Rua do Hospício, na Boa Vista.

No Paço, o domingo será de Arrastão do Frevo, com a participação especial da Troça Carnavalesca Mista Dom Juan do Monte, de Olinda, que puxará o cortejo pelas ruas do bairro do Recife, a partir das 15h30. O Paço fica na Praça do Arsenal e funciona das 10h às 18h, de terça a sexta, e das 11h às 19h, no sábado e no domingo.

Turismo e lazer



O Recife contará com diversas opções de lazer e atividades ao ar livre para a população. A Ciclofaixa de Turismo e Lazer funcionará na sexta-feira (1º) e no domingo (3), sempre das 7h às 16h, incentivando a prática de atividades físicas e a ocupação dos espaços públicos da cidade.

Já no sábado (2), das 4h às 7h30, o Corredor Recife de Esporte e Lazer amplia as opções para quem prefere se exercitar nas primeiras horas do dia.

No domingo, o Parque da Tamarineira recebe uma apresentação da Orquestra Rockfônica, a partir das 16h30. O evento também convida o público a usufruir do espaço que foi recentemente ampliado e entregue à população.

Outra alternativa é participar dos roteiros gratuitos do Olha! Recife, que seguem com programação normal durante o feriado. As inscrições podem ser realizadas pelo aplicativo Conecta Recife ou pelo site www.olharecife.com.br.

PARQUE DE ESCULTURAS O Parque de Esculturas Francisco Brennand ficará fechado nesta sexta-feira (1º), feriado do Trabalhador, e volta a funcionar normalmente neste sábado (2) e domingo (3), das 9h às 18h.

Saúde



Nesse período, funcionarão 24 horas, tanto na rede municipal: Policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); Policlínicas e Maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela) e Professor Arnaldo Marques (Ibura); Maternidade Professor Bandeira Filho (Afogados) e Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira), quanto na rede conveniada: Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e Fundação Altino Ventura (Boa Vista).

O Hospital da Mulher (Curado) funcionará 24 horas para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, também irá operar de forma ininterrupta, realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência. No feriadão, o Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o Whatsapp (81) 3355-7712.

No sábado do feriadão (2/5), acontece mais uma edição do PrEPara a Prevenção! A estratégia consiste na oferta de acolhimento, aconselhamento, insumos de prevenção (preservativos e géis íntimos lubrificantes), testagem rápida para IST e dispensação da profilaxia PrEP. Será no SAE da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. Os Centros de Vacinação estarão funcionando com a oferta de imunização contra Influenza e também atualização de caderneta de vacinação. Na sexta (1º/5), os horários nos shoppings serão: Boa Vista das 10h às 19h e Recife e RIOMAR das 09h às 19h; no sábado (2/5), todos os três abrirão das 9h às 19h. Já no domingo (3/5), o funcionamento será das 11h às 19h no Shopping Boa Vista e das 12h às 19h no Shopping RIOMAR e Shopping Recife.



Assistência social



Sserviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife terão funcionamento diferenciado. Os serviços essenciais seguirão operando normalmente, incluindo os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

Já os Centros Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), a Cozinha Comunitária do Gurupé, o Banco de Alimentos do Recife, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) estarão fechados, com retorno do atendimento na segunda-feira (4).

Mercados e feiras

feiras livres e os mercados públicos funcionarão das 6h às 13h. Após esse horário, as praças de alimentação seguem com funcionamento normal. Os mercados públicos funcionam regularmente de segunda a sábado, das 6h às 18h, e aos domingos e feriados, das 6h às 13h.

Direitos Humanos



As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, junto com amigos e familiares, que estiverem no Recife durante o feriado prolongado poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer. Na sexta-feira (1º), no sábado (2) e no domingo (3), as atividades serão realizadas normalmente. A iniciativa oferece banho de mar assistido, com cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar. O funcionamento é das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7. Não é necessário agendamento prévio. A atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta. O projeto é realizado pela Prefeitura do Recife, em parceria com a UNINASSAU e a Empetur.

O Parque 60+, que integra a estrutura do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, estará aberto ao público de sexta à domingo, das 5h30 às 20h. No sábado e no domingo, o espaço recebe a Feirinha 60+, com produtos artesanais e comidinhas produzidos por pessoas com 60 anos ou mais, das 13h às 18h. O endereço é Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 750.

Por fim, o casarão do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e os Núcleos de Mediação de Conflitos localizados nas unidades do COMPAZ estarão fechados nos dias mencionados. Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (4).

Hospital Veterinário



O Hospital Veterinário do Recife funcionará normalmente durante o feriado, com atendimento 24 horas para urgências e emergências.

Esportes



As unidades da Academia Recife estarão fechadas e retornam as atividades na segunda-feira (4), a partir das 5h30.

Compaz

A Rede Compaz e as Bibliotecas pela Paz estarão fechadas nesta sexta-feira (1º). As atividades retornam no sábado (2).

Empregos



Não haverá atendimento ao público nesta sexta (1º). Os serviços retornam na segunda (4), assim como as aulas das Escolas Profissionalizantes e os atendimentos da Agência e da Sala presentes nas unidades da rede Compaz.