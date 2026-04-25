Confira a agenda de eventos culturais deste domingo (26), no Recife

Exposição, espetáculo, shows e projetos culturais abertos ao público compõem agenda cultural recifense deste fim de semana

Confira a programação cultural deste domingo (26), no Recife ((Divulgação))

Neste domingo (26), o Recife conta com uma programação cultural diversa. Fazem parte da agenda, espetáculos e projetos culturais abertos ao público.

Confira:

EXPOSIÇÃO



A mostra Solos Foto ART.PE SR fica disponível no Terraço de Eventos do Shopping Recife até este domingo (26), reunindo exposições individuais assinadas por 13 galerias e uma agenda de conversas voltada a debater a produção fotográfica contemporânea.

RELEITURA



A releitura “Auto da Compadecida — Uma Farsa Modernesca”, com direção de Célio Pontes e Eron Villar, terá sessões novas, desta vez no Teatro Apolo. Neste domingo, às 17h.

EP NOVO



O cantor pernambucano Milton Raulino lança o seu primeiro EP em apresentação que acontece neste domingo (26), às 17h, na Venda Bom Jesus, no bairro do Recife. Com direção musical de Helton Migge, as quatro faixas estarão disponíveis nas plataformas digitais a partir do dia 2 de maio.

SEM TELAS



O projeto “Domingo sem Tela”, promovido pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), em parceria com a Academia Pernambucana de Letras, traz nova edição neste domingo (26), das 14h às 17h, no próprio espaço da APL. O casarão receberá o lançamento de novos títulos da editora e contará ainda com oficinas, contação de histórias e distribuição de picolé e algodão doce para as crianças.