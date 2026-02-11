Shakira é confirmada como atração do "Todo Mundo no Rio", em Copacabana
O anúncio encerra meses de especulação sobre quem ocuparia, neste ano, o palco que já recebeu Madonna e Lady Gaga,
Publicado: 11/02/2026 às 10:59
Cantora colombiana Shakira (Foto: AFP)
A cantora colombiana Shakira foi confirmada como a atração principal do evento “Todo Mundo no Rio” de 2026, na Praia de Copacabana. O anúncio encerra meses de especulação sobre quem ocuparia, neste ano, o palco que já recebeu Madonna e Lady Gaga, e pse tornou uma das principais vitrines de grandes shows internacionais no país.
A apresentação está marcada para o dia 2 de maio e será realizada em formato gratuito, com transmissão pela TV Globo. De acordo com o portal g1, o contrato da artista com a produtora Bonus Track, responsável pelo evento, foi assinado na terça-feira (10).
A confirmação ocorre em meio à atual turnê da cantora pela América Latina, a “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.
Criado para celebrar grandes apresentações populares na orla carioca, o “Todo Mundo no Rio” ganhou projeção internacional após reunir multidões em Copacabana nos últimos dois anos. A expectativa agora é sobre a estrutura do evento e o impacto de público, que costuma ultrapassar a casa das centenas de milhares de pessoas.