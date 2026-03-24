"Livro do Nordeste II" celebra os 200 anos do Diario, inspirado em obra organizada por Gilberto Freyre

Obra busca atualizar o histórico "Livro do Nordeste", organizado por Gilberto Freyre em 1925, em homenagem aos 100 anos do Diario de Pernambuco. (Rafael Vieira/DP Foto)

Quando o Diario de Pernambuco completou cem anos em 1925, o sociólogo Gilberto Freyre organizou o “Livro do Nordeste” para comemorar a data, à convite deste jornal, com o intuito de discutir histórica, antropológica e sociologicamente a cultura, geografia e economia da região. Com textos feitos especialmente para o material, como a “Evocação do Recife”, de Manuel Bandeira, a publicação passou a ser apontada por jornalistas e escritores, como Mauro Mota, como um marco que funcionaria como um “manifesto a priori” do Movimento Regionalista.



Agora esse título inspira o lançamento do “Livro do Nordeste II”, organizado pelo diplomata e historiador André Heráclio do Rêgo e pelo jornalista e arqueólogo Múcio Aguiar, que acontece na próxima quinta-feira (26), às 19h, na Associação de Imprensa de Pernambuco (AIP). Desta vez, o volume busca reconstituir a trajetória do Diario de Pernambuco nos seus 200 anos, completos no último dia 7 de novembro, passando pelos 100 anos tratados no primeiro Livro do Nordeste, mas focando especialmente no período que vai de 1925 a 2025. Para isso, foram convidados intelectuais renomados não só de Pernambuco, mas também do Brasil e de Portugal.



O Livro do Nordeste II gira em torno de três “entidades”, que o perpassam em quase todos os seus textos, e a quem ele é dedicado. Em primeiro lugar, o Diario de Pernambuco; em segundo, Gilberto Freyre; e, em terceiro, o Nordeste, conceito cuja primeira consagração talvez tenha sido a provocada pelo livro que leva seu nome. O trabalho se inicia com o artigo “O centenário de um diário americano”, de Manuel de Oliveira Lima, o único que não foi originalmente escrito para a presente ocasião, porque foi publicado no jornal argentino La Prensa, em 28 de fevereiro de 1926.



Trata-se da resenha do próprio “Livro do Nordeste”, publicado na forma de artigo laudatório de Oliveira Lima ao centenário do Diario, em que ele destaca os artigos do mestre português Fidelino de Figueiredo, seu grande amigo, sobre a língua portuguesa e sobre a cooperação entre Brasil e Portugal, e o de Gilberto Freyre, seu “quase” discípulo, sobre a vida social no Nordeste. O restante dos textos são todos inéditos e assinados por nomes como Margarida Cantarelli, Gilberto Freyre Neto, Marcos Galindo, Múcio Aguiar, Mario Helio Gomes, Marcus Prado, André Heráclio,Lincoln de Abreu Penna, João Palmeiro, Carlos André Silva de Moura, Gustavo Maia Gomes, Bernardo Peixoto, além dos próprios organizadores da obra.

SERVIÇO:

Lançamento do “Livro do Nordeste II”

Quando: Próxima quinta-feira (26/03), às 19h

Onde: Associação da Imprensa de Pernambuco (Av. Conde da Boa Vista 1424 – Boa Vista, Recife)

Valor: R$ 150,00

Informações: 3090-3431

