Chappell Roan: Artista pede desculpas após incidente com família de Jorginho, do Flamengo

A confusão teve início no sábado, 21, durante o café da manhã em um hotel de luxo em São Paulo, onde Chappell estava hospedada para sua apresentação no Lollapalooza Brasil.

Cantora Chappel Roan foi alvo de polênica neste sábado (22) (Reprodução/Redes sociais e Adriano Fontes/Flamengo)

O que começou como um desabafo indignado nas redes sociais do jogador Jorginho, do Flamengo ganhou um novo capítulo na manhã deste domingo, 22. Após ser alvo de críticas pesadas por um suposto tratamento ríspido contra a filha do atleta, a cantora norte-americana Chappell Roan usou seus Stories no Instagram para apresentar sua versão dos fatos e tentar selar a paz.

A confusão teve início no sábado, 21, durante o café da manhã em um hotel de luxo em São Paulo, onde Chappell estava hospedada para sua apresentação no Lollapalooza Brasil.

Segundo o relato de Jorginho, sua mulher, Catherine Harding, e a criança de 11 anos (filha biológica do ator Jude Law) estavam no local quando a criança reconheceu a artista. O jogador afirmou que a menina apenas sorriu à distância, mas foi abordada de forma "agressiva e desproporcional" por um segurança, que a acusou de assédio e desrespeito, levando-a às lágrimas.

A reação do jogador foi imediata e dura, chegando a declarar que "sem os fãs, ela [Chappell] não seria ninguém".

'Eu sequer vi a criança'

Diretamente de sua cama e com tom de voz calmo, Chappell Roan se pronunciou neste domingo, 22, pela manhã, para esclarecer que o mal-entendido não partiu de uma ordem sua. A cantora, que recentemente virou manchete por pedir limites e privacidade aos fãs, surpreendeu ao adotar uma postura empática e defensiva em relação à família do jogador.

"Vou contar a minha versão da história. Eu sequer vi a mãe e a criança. Ninguém veio até mim e ninguém me incomodou", afirmou a artista.

Segundo a cantora, o segurança envolvido não pertencia à sua equipe pessoal. Chappell sugeriu que a intervenção foi uma iniciativa isolada da segurança do local ou de terceiros, classificando a atitude como injusta. "É injusto a segurança assumir que uma pessoa não tem boas intenções", pontuou.

Pedido de desculpas

Diferente da postura combativa que o público poderia esperar devido ao seu histórico recente de defesa ferrenha de seu espaço pessoal, Roan se mostrou sentida pelo desconforto causado à mãe e filha. Ela reforçou que não "odeia crianças" e que o cenário descrito por Jorginho a deixou triste.

"Peço desculpas à mãe e à criança por alguém ter deduzido que vocês fariam algo. Se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa muito triste. Vocês não mereciam isso", finalizou a voz de "Good Luck, Babe!".

O caso levanta, mais uma vez, o debate sobre a linha tênue entre a segurança das estrelas pop e a experiência dos fãs em espaços comuns. Até o momento, o jogador Jorginho e Catherine Harding não se manifestaram sobre o pedido de desculpas da artista.