Animage 2026 expande formato e abre convocatória para Mostra Competitiva

Principal festival de animação em atividade no Brasil, Animage expande duração para dez dias e cria mercado internacional, reforçando seu papel estratégico no setor de animação no Brasil e na América Latina

(Divulgação)

Em 2026, o tradicional Animage — Festival Internacional de Animação de Pernambuco vai realizar a maior edição de toda a sua história. Celebrando seus 16 anos e ampliando a duração para 10 dias, o evento ocorrerá entre 20 e 29 de novembro e cria ainda seu próprio mercado internacional de animação: o Animage Conecta, além da estreia da Mostra Competitiva de Longas-Metragens, que passa a integrar a programação ao lado da tradicional competição de curtas

As inscrições para as mostras estão abertas até 30 de junho pela plataforma FilmFreeway.com/ANIMAGEFestival, e os prêmios alcançam 11 categorias.



Este momento marca uma inflexão importante para o festival ao estruturar um espaço profissional dedicado ao estímulo de novos talentos, à formação, ao intercâmbio e à geração de negócios. Realizado de 20 a 23 de novembro, o programa reúne oficinas, pitchings, meetups, conferência, masterclasses, debates, painéis, mesas e entrevistas, muitas das quais com transmissão online.

O novo mercado fortalece a articulação do festival com o ecossistema da animação no Brasil e no exterior, estimulando conexões entre artistas, estúdios, produtoras e players de todo o mundo. Convidados nacionais e internacionais serão anunciados em breve.

“É um passo importante na consolidação do festival como plataforma de negócios, encontro e fomento. É o resultado de anos de estruturação do festival como um todo, que entra nesta nova fase bastante amadurecido”, afirma Antonio Gutierrez, o Gutie, diretor e fundador do Animage.

As Mostras Competitivas de 2026 contemplam curtas e longas nacionais e internacionais recentes, selecionados pela curadoria do festival com prêmios que somam R$ 32 mil, distribuídos entre categorias como Melhor Curta, Melhor Longa, Melhor Curta Brasileiro e Melhor Curta Infantil, além do Troféu ANIMAGE concedido a outras categorias técnicas e artísticas. O resultado dos selecionados para a competição será divulgado em 30 de julho.

As mostras especiais de curtas e longas, por sua vez, incluem retrospectivas, sessões temáticas e obras inéditas. A Mostra Parque leva sessões de curtas ao ar livre para áreas periféricas da cidade, reforçando a vocação formativa e inclusiva do festival, enquanto sessões online ampliam o alcance nacional da programação. Todas as atividades do festival, das exibições às atividades do mercado, mantêm acesso gratuito.

Criado em 2008, o Animage é o principal festival de animação em atividade no Brasil e um dos mais importantes da América Latina. Reconhecida pela diversidade, abertura a produções autorais e diálogo com diferentes técnicas e estéticas, a curadoria do festival consolidou o evento como espaço importante para filmes experimentais, autorais, obras de grande circulação e novas vozes do setor.

Ao longo dos anos, recebeu nomes de destaque da animação mundial, como Emma de Swaeff e Marc Roels, Alê Abreu, Bruno Collet, Kaspar Jancis, Rosana Urbes, Andrea Martignoni, Phill Mulloy, Regina Pessoa, Jonatan Schwenk, Sébastien Laudenbach, entre muitos outros.

O festival tem patrocínio master da Petrobras, idealização e produção da Rec-Beat Produções e Leão Produções e realização do Ministério da Cultura e Governo Federal via Lei Federal de Incentivo à Cultura.