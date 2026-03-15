Oscar 2026: Amy Madigan ganha prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante
Publicado: 15/03/2026 às 21:16
Atriz Amy Madigan posa com a estatueta ( Foto: VALERIE MACON / AFP)
Amy Madigan ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em "A Hora do Mal" na 98ª edição do Oscar, a maior noite de premiação de Hollywood.
A atriz de 75 anos superou Teyana Taylor por "Uma Batalha Após a Outra", Wunmi Mosaku por "Pecadores" e as estrelas de "Valor Sentimental", Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.
