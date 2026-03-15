Oscar 2026: veja onde assistir ao vivo e horário

Saiba quais são as possíveis ordens das categorias apresentadas na cerimônia do Oscar 2026

Oscar 2026 (Foto: Divulgação)

O Brasil marca presença na cerimônia e na torcida do Oscar 2026, que acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na competição entre diversas categorias que celebram o cinema mundial, representam o país o longa “O Agente Secreto”, indicado em quatro categorias, e o brasileiro Adolpho Veloso, na categoria de Melhor Fotografia pelo filme “Sonhos de Trem”.

Qual o horário do Oscar 2026

A premiação tem início marcado por volta das 20h, no horário de Brasília. O encerramento, após o anúncio da última categoria — Melhor Filme — deve ocorrer entre meia-noite e 1h da manhã.

Onde assistir ao Oscar 2026

A torcida brasileira da premiação pode acompanhar a cerimônia pela TV Globo, na televisão aberta. Já nas opções de transmissão paga estão o TNT (canal fechado) e os serviços de streaming Max e Globoplay.

Confira a possível ordem de apresentação das categorias:

Atriz Coadjuvante

Longa de Animação

Curta de Animação

Figurino

Maquiagem e Cabelo

Casting

Curta em Live Action

Ator Coadjuvante

Roteiro Adaptado

Roteiro Original

Design de Produção

Efeitos Visuais

Documentário (Curta-metragem)

Documentário (Longa-metragem)

Trilha Sonora

Som

Edição

Fotografia

Filme Internacional

Canção Original

Ator

Atriz

Direção

Filme (Melhor Filme)