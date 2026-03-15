Oscar 2026: veja onde assistir ao vivo e horário
Saiba quais são as possíveis ordens das categorias apresentadas na cerimônia do Oscar 2026
Publicado: 15/03/2026 às 20:02
Oscar 2026 (Foto: Divulgação)
O Brasil marca presença na cerimônia e na torcida do Oscar 2026, que acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na competição entre diversas categorias que celebram o cinema mundial, representam o país o longa “O Agente Secreto”, indicado em quatro categorias, e o brasileiro Adolpho Veloso, na categoria de Melhor Fotografia pelo filme “Sonhos de Trem”.
Qual o horário do Oscar 2026
A premiação tem início marcado por volta das 20h, no horário de Brasília. O encerramento, após o anúncio da última categoria — Melhor Filme — deve ocorrer entre meia-noite e 1h da manhã.
Onde assistir ao Oscar 2026
A torcida brasileira da premiação pode acompanhar a cerimônia pela TV Globo, na televisão aberta. Já nas opções de transmissão paga estão o TNT (canal fechado) e os serviços de streaming Max e Globoplay.
Confira a possível ordem de apresentação das categorias:
Atriz Coadjuvante
Longa de Animação
Curta de Animação
Figurino
Maquiagem e Cabelo
Casting
Curta em Live Action
Ator Coadjuvante
Roteiro Adaptado
Roteiro Original
Design de Produção
Efeitos Visuais
Documentário (Curta-metragem)
Documentário (Longa-metragem)
Trilha Sonora
Som
Edição
Fotografia
Filme Internacional
Canção Original
Ator
Atriz
Direção
Filme (Melhor Filme)