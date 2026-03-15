Que horas começa o BBB 26 hoje? Horário é alterado pelo Oscar 2026

Por conta da transmissão do Oscar, a TV Globo dividiu o programa em dois momentos

Apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt (Globo/ Fábio Rocha)



O BBB 26 de hoje, domingo, 15, vai ao ar em horários diferentes do habitual na TV Globo. Por conta da transmissão do Oscar, a emissora dividiu o programa em dois momentos: às 13h50 e às 19h20.

A primeira aparição, durante a tarde, contará com a formação do Paredão e tem meia hora prevista. O restante da atração deve ir ao ar ao longo de 45 minutos mais à noite.

O Domingão Com Huck, com 1h15, e o Fantástico, com 55 minutos, e encerrando às 21h, também tiveram suas durações alteradas.

Oscar muda o horário do BBB 26

O Oscar 2026 acontece neste domingo, 15, e tem especial interesse para os brasileiros: O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, concorre em quatro categorias, incluindo a de Melhor Ator, com Wagner Moura. Adolpho Veloso também disputa como Melhor Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem.

O Estadão e o Minha Série acompanham e comentam a cobertura do evento ao vivo a partir das 18h de hoje.