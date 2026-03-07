° / °
Viver
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Mensagens de Dia da Mulher: veja 10 frases para enviar neste 8 de março

Data é celebrada neste domingo (8) e costuma ser marcada por homenagens e mensagens de reconhecimento às mulheres

Milena Galvão

Publicado: 07/03/2026 às 11:35

Seguir no Google News Seguir

Comemora-se, neste domingo (8), o Dia Internacional das Mulheres/Freepik

Comemora-se, neste domingo (8), o Dia Internacional das Mulheres (Freepik)

Comemora-se, neste domingo (8), o Dia Internacional da Mulher, data dedicada à valorização das mulheres e ao reconhecimento de suas conquistas ao longo da história. A ocasião também é um momento de reflexão sobre a importância da igualdade de direitos e do respeito em todos os espaços da sociedade.

Além das homenagens, muitas pessoas aproveitam a data para enviar mensagens de carinho, admiração e reconhecimento às mulheres que fazem parte de suas vidas. Nas redes sociais e aplicativos de mensagem, textos curtos e frases inspiradoras costumam marcar as celebrações.

Para ajudar quem deseja prestar uma homenagem neste 8 de março, reunimos 10 frases que podem ser compartilhadas neste Dia da Mulher.

  1.  “Feliz Dia da Mulher! Que sua força e determinação continuem inspirando todos ao seu redor.”
  2. “Hoje celebramos a coragem, a luta e as conquistas de todas as mulheres.”
  3. “Que nunca faltem respeito, oportunidades e reconhecimento para as mulheres.”
  4. “Mulher é sinônimo de força, sensibilidade e transformação.”
  5. “Que seus sonhos sejam sempre maiores que qualquer desafio.”
  6. “Parabéns a todas as mulheres que fazem a diferença todos os dias.”
  7. “Que o respeito e a igualdade sejam realidade em todos os espaços.”
  8. “Hoje é dia de reconhecer sua importância e sua história.”
  9. “Que sua voz seja sempre ouvida e valorizada.”
  10. “Feliz Dia da Mulher para todas que transformam o mundo com coragem e determinação.”

Veja também:

Dia da mulher , frases , Mensagem
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP