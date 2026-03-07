Dia da Mulher: Espaços culturais do Grande Recife destacam o protagonismo feminino nas artes

Neste domingo (8) em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, diversos espaços do Recife e de Olinda contam com programações que destacam o protagonismo delas nas artes, confira!

Exposição coletiva "DELAS" reúne 15 mulheres artistas de diferentes estilos e gerações (Foto: Cryslli Viana/DP Foto)

"O futuro é feminino". A frase, cunhada em 1972 como slogan da primeira livraria feminista de Nova York, deixou de ser uma previsão para se desdobrar em fatos concretos, embora ainda haja um longo caminho a percorrer. Hoje, esse futuro se anuncia cantado, escrito, desenhado e dançado por mulheres em diferentes manifestações culturais. É o caso do Recife e de Olinda, onde as celebrações do Dia Internacional da Mulher buscam que a cultura das cidades-irmãs cada vez mais seja feminina.

Um dos destaques está na Casa do Cachorro Preto, situada no Sítio Histórico de Olinda. Neste sábado (7), às 17h, o local abre as portas para a exposição coletiva “DELAS”, reunindo 15 artistas visuais mulheres de diferentes gerações, experiências, estilos e técnicas. “As obras reforçam a luta das mulheres para se manterem vivas diante da violência que enfrentam no dia a dia”, ressalta Sheila Oliveira, coordenadora do espaço e uma das idealizadoras da mostra. A visitação, que é gratuita, ocorre até 29 de março, de sexta-feira a domingo.

Serão exibidas pinturas, ilustrações, desenhos, gravuras, esculturas, grafites, vestuários, instalações e performances que dialogam com o universo feminino e feminista. Um exemplo é a obra “PARIR”, de Nathalia Queiroz, que não romantiza o parto e mostra uma mulher sozinha, de cócoras, cortando o próprio cabelo com a faca que cortou o cordão umbilical. “Nos foi ensinado coisas sobre os nossos corpos, nossa anatomia, nossa fisiologia, que não condizem com a nossa própria experiência de viver”, explica a artista.

Sil Karla, por sua vez, investiga o afeto feminino na obra "Onde Está o Amor?". Para ela, não há lugar melhor para encontrá-lo do que em uma exposição coletiva com mulheres. “Muitas artistas poderosas vão participar. A exposição é massa porque cada uma tem uma forma de expressar a sua força”, celebra Sil. Além dela e de Nathalia, também estão escaladas Bia Melo, Carol Noemia, Catarina Dee Jah, Cigana Magia, Hilda Brandão, Lua Barral, Luciene Torres, Nathê Ferreira, Oluyiá França, Rebecka Zamali, Ritinha, Tab e Valéria Rey Soto.



Gerlane Lops e Gabi da Pele Preta se reúnem em apresentação especial no Dia da Mulher (crédito: Fotos: Bruno Stefan e Rúbia Batista)

Mulheres na voz e no passo

Neste domingo (8), o Paço do Frevo promove uma edição especial do Arrastão do Frevo batizada "Pela vida das mulheres". Comandada pela Orquestra Só Mulheres, sob a regência da maestrina Lourdinha Nóbrega, e acompanhada por passistas e blocos, a concentração acontece em frente ao museu, com saída prevista para às 16h. À noite, Gerlane Lops faz show gratuito no Teatro Luiz Mendonça, às 19h, com participação de Gabi da Pele Preta e um repertório que exalta a tradição do samba e a resistência feminina.

Espetáculo "Chão de Estrelas" mistura circo contemporâneo e cultura popular (crédito: Foto: Eulália Lins/Divulgação)

Circo feminino e popular

No Dia Internacional da Mulher, o feminino é quem comanda o picadeiro. Também no domingo, às 18h, a escola circense Casa Coração ocupa o Teatro de Santa Isabel com o espetáculo “Chão de Estrelas”, dirigido por Jéssica Moura e composto majoritariamente por mulheres. A montagem de circo contemporâneo mergulha na cultura popular pernambucana, passando por cavalo marinho, maracatu, frevo, ciranda, capoeira e manguebeat. Essa riqueza é traduzida em acrobacias aéreas nos tecidos, lira, carrossel e esfera. Os ingressos custam a partir de R$ 47 e estão disponíveis no Sympla.

