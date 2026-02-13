Entre samba e frevo, a diva Gerlane Lops celebra 30 anos de carreira neste carnaval
Às vésperas de completar 30 anos de trajetória artística, Gerlane Lops olha para trás com a serenidade de quem construiu uma história sólida na música pernambucana, e ainda se permite brincar com o tempo
Publicado: 13/02/2026 às 12:46
Gerlane Lops, uma das artistas que se apresentarão neste sábado (7) (Foto: Marina Torres/DP Foto)
Às vésperas de completar 30 anos de trajetória artística, Gerlane Lops olha para trás com a serenidade de quem construiu uma história sólida na música pernambucana, e ainda se permite brincar com o tempo. “Eu nem imaginava chegar aos 30 anos de idade, e hoje estou aqui comemorando três décadas de carreira”, diz, entre risos, a cantora em entrevista ao Giro, orgulhosa do caminho trilhado.