Oficina Francisco Brennand aumenta presença no país e chega ao Rio de Janeiro

Museu-ateliê Francisco Brennand ganha ponto de venda dos seus objetos de arte em Ipanema, no Rio de Janeiro, a partir da próxima segunda (23)

(Divulgação/OFB)

Em um novo movimento de expansão das vendas dos seus objetos de arte, a Oficina Francisco Brennand chega ao Rio de Janeiro com um ponto de vendas físico em Ipanema, por meio de uma parceria com a plataforma de design e curadoria Boobam, a partir desta segunda (23).

A iniciativa reforça o modelo de negócios do museu-ateliê, voltado à ampliação da marca e à entrada em outras regiões do País, além de aproximar o público carioca, terceiro principal consumidor, do legado do artista pernambucano.

Os objetos de arte produzidos pela Oficina passam por diversas etapas, que vão desde a moldagem até a decoração, resultando em criações únicas. Produzidas artesanalmente, as peças da linha tradicional seguem técnicas, desenhos e paleta de cores desenvolvidos em parceria com o próprio artista, atravessando oito etapas manuais e três queimas, que chegam a 1.350 °C. Já a linha branca, criada em 2022 após a morte do seu patrono e inspirada em um bowl concebido por ele, apresenta desenhos brennandianos talhados em baixo-relevo e passa por duas queimas.

A composição e o preparo específicos da argila, aliados ao uso de esmaltes exclusivos, resultam em obras singulares cujas texturas e cores evidenciam a herança criativa do artista, expressa em formas orgânicas, simbologias arquetípicas e no acabamento característico proveniente das altas temperaturas.

A produção de cerâmica é o eixo fundador da instituição que, desde sua origem, em 1971, constitui-se como espaço de criação, experimentação e transmissão de saberes, desenvolvidos coletivamente por mestres oleiros, decoradores e colaboradores que trabalharam ao lado de Francisco ao longo de quase cinco décadas. Para ele, a produção dos objetos de arte integrava seu trabalho autoral, resultando de um saber coletivo construído ao longo de meio século de Oficina.

Hoje materializada em mais de 90 modelos, essa produção desdobra-se em diferentes frentes de circulação. Em 2025, o museu-ateliê inaugurou sua primeira loja permanente em São Paulo, instalada no Shopping Iguatemi, levando a um dos seus principais mercados consumidores no país uma seleção cuidadosa de objetos de arte.

No Recife, eles podem ser adquiridos na própria Oficina Francisco Brennand, em seu e-commerce e na Casa Zero. Toda a renda gerada pelas vendas é integralmente revertida para os programas Artístico, de Educação e Pesquisa, além da manutenção do acervo da instituição, contribuindo diretamente para sua sustentabilidade e preservação.

“Somando-se à nossa própria operação no Shopping Iguatemi, em São Paulo, e a participação em importantes feiras e eventos do segmento artístico, poder contar com um ponto de vendas físico no Rio, um dos maiores mercados consumidores de arte do país, representa mais um salto na ampliação da nossa presença no mercado nacional, além de ser uma maneira de oferecer ao público carioca o acesso às nossas peças de maneira próxima”, ressalta o presidente da Oficina Francisco Brennand, Marcos Baptista.