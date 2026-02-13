Pesquisa mais recente da Kantar Ibope Media, referência em estudos de mídia, aponta que a audiência da Clube FM 99.1 cresceu, em média, 12,5%

Clube FM 99.1 assume liderança de audiência no rádio em Pernambuco (Divulgação/Clube FM 99.1)

A rádio Clube FM 99.1 alcançou a liderança geral de audiência em Pernambuco, segundo a pesquisa mais recente da Kantar IBOPE Media, referência internacional em estudos de mídia. Os dados foram divulgados no dia 11 de fevereiro e consolidam o trimestre de novembro de 2025 a janeiro de 2026.

A liderança é obtida com base no filtro geral da pesquisa, que considera a média de ouvintes por minuto. O filtro abrange todos os dias da semana, das 5h às 5h, todas as classes sociais e ouvintes com idade acima de 15 anos.

Além da liderança geral, a Clube FM apresentou crescimento de 12,5% na média de ouvintes dentro do filtro geral da pesquisa, registrando também o maior crescimento em números absolutos entre todas as emissoras do ranking.

A pesquisa aponta ainda uma cobertura diária de 277.327 ouvintes, em média, e um alcance acumulado de 606.780 pessoas em 30 dias.

Para a diretoria da Clube FM, o desempenho é resultado direto de uma reestruturação da área artística, iniciada em setembro de 2025, aliada a investimentos estratégicos em tecnologia e relacionamento com a audiência.

Investimento em tecnologia

Entre as ações implementadas, destaca-se a contratação de empresa especializada em soluções para rádio, a Cadena, responsável pela reformulação do site institucional e dos aplicativos Android e iOS da emissora.

A iniciativa ampliou a presença da Clube FM em plataformas digitais, que passou a oferecer uma experiência mais simples, intuitiva e acessível para que os ouvintes acompanhem a programação para além do dial FM.

Outro avanço foi a implantação de uma plataforma integrada de atendimento ao ouvinte, desenvolvida em parceria com a empresa Iqnus. A solução passou a unificar mensagens enviadas por Instagram, Facebook e WhatsApp, utilizando a API oficial da Meta, para garantir maior segurança e eficiência na comunicação com a audiência.

Na primeira semana de fevereiro, a emissora chegou a registrar, em um único dia, mais de 1.165 atendimentos via WhatsApp. Desde a implantação da plataforma, em 19 de janeiro de 2026, já foram contabilizados mais de 16 mil atendimentos.

Novos projetos

Já a reestruturação artística, que ainda está em curso, passou pela criação de novos quadros e pela reformulação de parte da programação. Também houve planejamento de novas promoções, adequação de horários e uma profunda curadoria musical para atender a audiência voltada ao segmento popular/hits de rádio.

A reestruturação é liderada pelo superintendente Diogo Vital e pelo diretor artístico Luís Belo. No período, o projeto também recebeu reforços de Tony Barreto, para gerência artística, e do consultor Fernando César (Band FM São Paulo), que seguem desenvolvendo uma série de ações de reposicionamento da Clube FM no dial Pernambucano.

A emissora conta com um dos quadros de comunicadores mais experientes do rádio pernambucano, formado por Hiljan Dutra, Gaby Pontes, Alex Bodoga, Marcelão Carvalho, Rick Di Castro, Silvio Ramos e Drika Alves. O time artístico é reforçado pelos profissionais Simpson, na produção de áudio, e Reginaldo Persueiders, na programação musical.

A programação inclui ainda conteúdos exclusivos, como “A Hora do Mução”, com o humorista nacional Mução, e o quadro “Momentos de Sabedoria”, com o Padre Arlindo.

Entre as novidades, a Clube FM será a rádio oficial da Maratona Internacional do Frevo, além de planejar a expansão para novas mídias digitais, criação de podcast e ações promocionais externas.

