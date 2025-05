Eduardo Paes revela desejo de trazer U2 para o Rio em 2026

/Foto: Divulgação

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou nesta quinta-feira (24/4) que traria a banda irlandesa U2 como atração de 2026 do evento Todo Mundo no Rio, em maio, na Praia de Copacabana. No entanto, ele teria desconversado sobre o anúncio.

No X (antigo Twitter), o prefeito negou que tenha confirmado a vinda do U2 ao Brasil.

“A quem interessar possa: eu não anunciei show do U2 em Copacabana no próximo ano. A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano. Pela atenção, obrigado!”, escreveu.