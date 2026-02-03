Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos

Mulher do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi presa em Orlando, na Flórida, por dirigir com carteira de habilitação vencida

Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, foi presa nos Estados Unidos (Reprodução/Current Inmate Database)

A esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi presa em Orlando, na Flórida, por dirigir com carteira de habilitação vencida. Amanda Vasconcelos Tavares Reis, de 28 anos, foi detida nesta segunda-feira (2).

Segundo informações do g1, os registros públicos ainda não confirmam se a empresária foi liberada pela Justiça da Flórida ou se uma fiança foi paga. Amanda enfrenta duas acusações criminais, sendo a fuga de uma abordagem policial o principal motivo da sua prisão, conforme registro oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Orange (Orange County Sheriff’s Office).

As autoridades registraram, ainda, uma contravenção de segundo grau por dirigir veículo motorizado sem habilitação válida.

Segundo o relatório da polícia, Amanda cometeu um crime grave (felonia de terceiro grau) ao ignorar uma ordem de parada. De acordo com o estatuto 316.1935(2), ela fugiu ou tentou eludir um oficial de lei que estava com as luzes e sirenes da viatura ativas.

