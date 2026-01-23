° / °
Viver
REALITY SHOW

BBB 26: Babu revela alvos para o Paredão; saiba quem são

O ator se tornou líder após vencer Marcelo, Juliano Floss e Sarah Andrade em uma disputa de coordenação

Estadão Conteúdo

Publicado: 23/01/2026 às 18:48

Seguir no Google News Seguir

Babu Santana/Reprodução/Globo

Babu Santana (Reprodução/Globo)

Babu Santana conversou com Marcelo e revelou quem planeja indicar ao Paredão. Os participantes conversavam no quarto do líder nesta sexta-feira, 23, quando o brother comentou suas maiores desavenças.

"Eu só tive embate com o Jonas e o Brigido me incomoda", explica o Líder dessa semana. Sulzbach e Babu tiveram um atrito enquanto estavam na cozinha. O participante acabou por mover alguns utensílios que o ator usava, atrapalhando-o.

Enquanto isso, a questão com Brigido gira em torno de outro aspecto. "A avaliação que ele fez da Ana Paula me pareceu muito tendenciosa. Mau-caráter é muito pesado", explica.

Veja também:

Na última quinta-feira, 22, Babu ganhou a segunda Prova do Líder. O artista venceu Marcelo, Juliano Floss e Sarah Andrade em uma disputa de coordenação. Os participantes deveriam equilibrar bandejas em uma gangorra, a partir do uso de caixas de bebidas.

Babu , babu santana , bbb , Bbb 26 , líder
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP