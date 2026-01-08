De "Michael" a "A Odisseia": confira as datas de estreia dos filmes mais aguardadas para 2026

Novos filmes de Steven Spielberg, Christopher Nolan e Emerald Fennell estão entre os trabalhos internacionais mais esperados do ano

"A Odisseia", de Christopher Nolan, é um dos mais aguardados do ano (Universal/Divulgação)

Vários grandes cineastas, personagens, franquias e universos do cinema internacional se preparam para retornar às telas do cinema e do streaming em 2026. Algumas dessas estreias são produções oficialmente de 2025 que só conseguiram chegar ao calendário brasileiro neste ano, especialmente aqueles que compõem o calendário de premiações rumo ao Oscar.

Alguns lançamentos ainda estão sem data oficial, enquanto outros estão com suas datas passíveis de mudanças.

Confira os principais lançamentos internacionais de 2026.

"Extermínio: O Templo dos Ossos" (15 de janeiro)

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet" (15 de janeiro)

"Marty Supreme" (22 de janeiro)

"Socorro!" (29 de janeiro)

"O Morro dos Ventos Uivantes" (14 de fevereiro)

"Nuremberg" (26 de fevereiro)

"Pânico 7" (26 de fevereiro)

"Sirât" (26 de fevereiro)

"A Noiva" (5 de março)

"O Testamento de Ann Lee" (12 de março)

"Devorador de Estrelas" (19 de março)

"Super Mario Galaxy" (1º de abril)

"O Drama" (9 de abril)

"Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra" (9 de abril)

"Michael" (23 de abril)

"O Diabo Veste Prada 2" (30 de abril)

"Dia D" (11 de junho)

"Supergirl" (25 de junho)

"Moana" (9 de julho)

"A Odisseia" (16 de julho)

"Toy Story 5" (18 de julho)

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" (30 de julho)

"Patrulha Canina: O Filme dos Dinossauros" (13 de agosto)

"The Dog Stars" (27 de agosto)

"Backrooms" (3 de setembro)

"Resident Evil" (17 de setembro)

"Digger" (1º de outubro)

"Remain" (23 de outubro)

"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" (20 de novembro)

"Duna: Parte 3" (18 de dezembro)

"Vingadores: Doutor Destino" (18 de dezembro)

"As Crônicas de Nárnia" (previsão de final do ano, ainda sem data)

"As Aventuras de Cliff Booth" (previsão de final do ano, ainda sem data)