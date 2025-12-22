"Fiquei muito à vontade em inglês", conta Selton Mello sobre estreia em Hollywood com 'Anaconda'

Divulgação (Sony/Pictures )

A notícia de que Selton Mello, após interpretar Rubens Paiva em Ainda Estou Aqui, estaria no elenco do novo Anaconda gerou surpresa e curiosidade natural. A estreia do ator brasileiro em uma produção hollywoodiana não poderia ser mais diferente do registro sério e dramático do longa de Walter Salles, que venceu o último Oscar de Melhor Filme Internacional. Ao mesmo tempo, foi uma boa oportunidade para o ator explorar, em outra língua e universo, sua vertente cômica, já conhecida pelo público brasileiro desde O Auto da Compadecida.

Na trama, inspirada no sucesso comercial homônimo lançado em 1997, dois grandes amigos de infância, Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd), sonham em refazer o filme de Anaconda. Embarcando na arriscada aventura de filmar na floresta e contando com a ajuda de Santiago, personagem de Selton Mello, os protagonistas se deparam com uma cobra de verdade, muito maior e mais letal do que imaginavam.

Se no filme original o conjunto ainda apresentava algum traço de terror, este Anaconda, dirigido por Tom Gormican, está muito mais comprometido com a brincadeira e a paródia do que com o suspense. Ainda assim, ou justamente por conta dessa natureza paródica, abre-se espaço para continuar a série de filmes.

A experiência parece ter agradado sobretudo ao ator, que, em entrevista concedida ao Diario, declarou que a equipe fez com que se sentisse em casa: "Quando o ambiente é agradável e as pessoas se tornam tão amigas, como foi o caso aqui, tudo flui de maneira bastante fácil”, descreveu. “Tom [Gormican] trabalha com leveza e, mesmo nos poucos momentos de registro mais sério, permite que a gente crie também durante as gravações. E como os atores são todos legais demais, fiquei muito à vontade atuando em inglês.”

Tom Gormican, que assinou a direção de comédias como Namoro ou Liberdade e O Peso do Talento, contou à reportagem que descobriu o trabalho de Selton e decidiu trazê-lo para o projeto após assistir às entrevistas do ator sobre Ainda Estou Aqui: “No meu processo de escalação, costumo assistir a entrevistas com os atores para ter uma boa dimensão da personalidade deles. É uma forma de perceber a cadência, o jeito de falar e de se mover no momento em que a pessoa não está interpretando um papel”, explicou.

“Achei Selton incrível pela imprevisibilidade de suas falas e movimentos, o que me lembrou muito o estilo de Nicolas Cage, com quem já trabalhei. Você nunca sabe o que eles vão trazer para a cena e, para a construção do humor, isso é maravilhoso”, continuou. "Desde que me dei conta dessa obra prévia gigantesca que ele tem, estou correndo atrás de assistir a tudo, desde os filmes que ele dirigiu, como O Palhaço, até os seus trabalhos mais recentes".

Durante a conversa, Selton Mello aproveitou para mandar um recado para Pernambuco e, em especial, uma mensagem de parabéns para toda a equipe de O Agente Secreto: “Fiz coisas incríveis nesse estado e vivi alguns dos melhores momentos da minha vida. Queria mandar um beijo para Kleber [Mendonça Filho], Emilie [Lesclaux] e Wagner [Moura], que estão, neste momento, fazendo a mesma coisa que eu, Nanda [Torres] e Walter [Salles] fizemos no ano passado”, relembra. “Estão no melhor caminho e tenho certeza de que vai dar certo ara eles”.