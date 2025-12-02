Conheça Isadora Ruppert, uma das "guardiãs do tempo" em 'O Agente Secreto'

Isadora Ruppert vive pesquisadora Daniela (Divulgação)

A certa altura, uma chave do tempo vira e O Agente Secreto se transforma completamente por alguns minutos. Uma das responsáveis por essa surpreendente quebra temporal é a atriz Isadora Ruppert, intérprete da pesquisadora Daniela. Dividindo a cena com Flávia, vivida por Laura Lufési, a jovem surge em um presente cheio de contradições: tão distinto do restante do filme na superfície, mas igualmente reminiscente das mazelas do passado.

A arte sempre fez parte dos sonhos da carioca desde a infância. Ela dizia à família que queria ser atriz de teatro e, quando se mudou para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, começou a desenvolver seu talento participando de diferentes peças.

No cinema, Isadora estreou no longa de terror Medusa (2021), da diretora Anita Rocha da Silveira, e integrou o elenco de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, primeiro filme brasileiro a vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional.

Em entrevista exclusiva ao Viver, Isadora relembra a saga na qual se envolveu para conseguir participar de O Agente Secreto, que iniciou suas filmagens em meados de 2024. "Quando vim ao Recife e soube da chamada aberta para o elenco, procurei imediatamente a produção para fazer teste para qualquer papel", conta. "Quando consegui a oportunidade, parecia um sonho se realizando — e de uma forma completamente inesperada. Tê-lo visto pela primeira vez na tela do Festival de Cannes foi uma experiência surreal."

Durante a conversa, ela ressalta a importância formativa que o cinema de Kleber Mendonça Filho tem na sua cinefilia. "Quando assisti a Recife Frio, certamente um dos curtas mais emblemáticos dele, fiquei embasbacada. Pensei: que incrível que no Brasil se faz algo tão original e diferente", afirma. "Vi todos os outros trabalhos que ele dirigiu, sempre com o sonho de fazer parte do universo que ele constrói nesta cidade. E é muito particular neste filme a pluralidade de rostos de todo o país na reconstrução do Recife. É um longa 100% brasileiro", reforça.

As cenas ambientadas no presente em O Agente Secreto estão entre as mais comentadas do longa, especialmente pela ousadia na quebra da linearidade e pela forma como articulam os temas centrais do roteiro, como observa a própria Ruppert. "Posso dizer que faço parte de um trecho muito significativo por mostrar uma realidade ainda tão marcante para nós: a falta de registros e memórias. O esquecimento de quem somos e de onde viemos é parte essencial desse roteiro do Kleber", comenta.

Ela destaca ainda como as duas personagens da sala de pesquisa amarram todas as pontas da trama. "É uma honra, junto com Laura Lufési, ser simbolicamente guardiã dessas recordações que ele trata com tanto afeto", afirma, desejando a O Agente Secreto o mesmo sucesso na temporada de prêmios que teve seu último filme. "Parece que sou pé-quente", projeta Isadora.