Surama Ramos, Henrique Albino e Mãe Beth de Oxum revitalizam o coco em show gratuito no Recife

Alice Ialodê, Mestre Quinho Caetés, Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino (Foto: Hugo Muniz/Divulgação)

Ainda há quem duvide da renovação musical de Pernambuco? O espetáculo "Surama Ramos e Henrique Albino Convidam Mãe Beth de Oxum" é a prova viva de que a nossa tradição não apenas persiste, mas evolui. Em uma apresentação única e gratuita nesta terça-feira (9), às 20h, no Auditório É do Povo, no Cais do Sertão, o trio convida o público a testemunhar o diálogo entre raiz e contemporaneidade do projeto, viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab). Os ingressos serão disponibilizados uma hora antes da apresentação.

A vocalista Surama Ramos, o musicista e arranjador Henrique Albino e Mãe Beth de Oxum voltam ao Recife com a autoridade de quem rodou o Brasil. Após uma turnê de dois anos e mais de 50 cidades, os artistas trazem na bagagem um espetáculo que amadureceu ao ritmo das estradas. “O show ganhou experiência e hoje está muito mais forte e redondo”, garante Henrique, em conversa com o Viver. O Cais do Sertão será, agora, a casa à altura desse reencontro. “Na primeira vez, o espaço era pequeno e muita gente ficou de fora. Com o apoio do Pnab, conseguimos agora um auditório maior, capaz de receber todo mundo”, celebra.

Dois nomes de destaque na cena de música contemporânea pernambucana, Henrique e Surama vem chamando atenção de plateias do Brasil todo não só pelos seus projetos autorais, mas também pelas suas participações especiais em shows de artistas como Hermeto Pascoal, Amaro Freitas e Guilherme Kastrup. A parceria dos dois, já consolidada em projetos como o duo SH, ganhou um novo capítulo ao lado da Mãe Beth de Oxum. “Por não ter tido acesso à cultura de terreiro na infância, mesmo me reconhecendo como mulher negra, havia uma lacuna em minha história. Ao entrar no centro cultural dela e ouvi-la contar as histórias dos orixás, fiquei impactada”, diz Surama, ao Viver.

Desse diálogo surge um repertório híbrido, entre cocos de domínio público e temas autorais. O espetáculo avança por quatro blocos temáticos: o primeiro deles, Sambada Futurista, reconstrói cocos com harmonias inovadoras; segue com Afrobeat Olindense, agregando sopros ao coco de umbigada; depois, “Músicas Tronxas”, como Albino define sua proposta musical, reúne composições da dupla; e por fim, Coco Psicodélico transporta o gênero para paisagens sonoras eletrônicas e processadas.

Com raízes na periferia e unidos pela mesma crença no poder transformador da música, os três depositaram em Coco Psicodélico uma forma de honrar a tradição do coco de umbigada enquanto se conecta com a estética do passinho, da tecnologia e da visão futurista. “Quem for ao show vai escutar uma sonoridade totalmente nova”, promete Henrique Albino. Por meio dessa proposta, aliás, veio o reconhecimento do PNAB, que contemplou o projeto justamente na categoria de música periférica.

Além do coco de umbigada representado por Mãe Beth de Oxum e sua família, o público vai se deparar com as experimentações da “música tronxa”, canto lírico, frevo e ciranda, em uma verdadeira viagem pelos sons de Pernambuco. Sob o nome de Apejó, palavra que em iorubá significa “encontro”, o show seguirá em circulação, com novas apresentações que devem rodar o país, e se consolidar em um álbum. “É um repertório diverso, cheio de tudo o que a gente viveu musicalmente. Então vem com ouvido aberto porque está lindo de ouvir”, convida Surama.

Serviço:

“Surama Ramos e Henrique Albino convidam Mãe Beth de Oxum”

Quando: Nesta terça-feira (9), às 20h

Onde: Auditório É do Povo - Cais do Sertão (Avenida Alfredo Lisboa, S/N, Armazém 10, no Bairro do Recife)

Entrada gratuita (ingressos disponíveis 1h antes do show)