Márcia Fellipe convida Priscila Sena e Solange Almeida para edição recifense do show "Forró e Mulher"
Neste sábado (6), a partir das 21h, o Parador recebe a edição recifense do projeto "Forró e Mulher", comandado pela cantora Márcia Fellipe.
Publicado: 05/12/2025 às 12:49
Márcia Fellipe promove o projeto "Forró e Mulher". (Divulgação)
Idealizado pela cantora Márcia Fellipe, o projeto “Forró e Mulher” ganha uma edição pernambucana neste sábado (6), a partir das 21h, quando celebrará a força musical feminina. O evento acontecerá no Parador, que fica no Bairro do Recife, e tem ingressos a partir de R$ 85, à venda no site Ingresse.
Com a proposta de reunir exclusivamente mulheres, a edição recifense contará com as participações de Solange Almeida, Priscila Senna, Katia Cilene, Samyra Show e Galícia, que representam diferentes estilos e gerações. Amazonense radicada no Ceará, Márcia Fellipe busca valorizar o protagonismo das mulheres na música nordestina, destacando suas histórias, conquistas e importância.
Segundo a cantora, a inspiração para o "Forró e Mulher" surgiu das dificuldades que ela enfrentou na estrada e da constatação de que muitas outras artistas vivenciam barreiras semelhantes. Transformar o projeto audiovisual em festival é, para ela, uma forma de unir forças, ampliar espaços e dar ainda mais visibilidade às vozes femininas do forró.
SERVIÇO
“Forró e Mulher”, de Márcia Fellipe
Quando: Neste sábado (6), a partir das 21h
Onde: Parador (Avenida Alfredo Lisboa, nº 05, Bairro do Recife)
Ingressos: A partir de R$ 85