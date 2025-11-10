Conheça Robério Diógenes, o delegado Euclides de 'O Agente Secreto'

Ator cearense Robério Diógenes é uma das grandes revelações de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, que já está em cartaz nos cinemas

Robério, aos 62 anos,criou um vínculo intenso com o cinema pernambucano (Foto: Francisco Silva/DP)

Desde a última semana, plateias do Brasil inteiro finalmente conheceram uma das grandes revelações de 2025. O cearense Robério Diógenes já possui uma longa carreira no teatro, com várias participações também no cinema e na televisão, mas em O Agente Secreto, que entrou em cartaz em todo o país batendo recordes de público, ele ganha o seu papel de maior destaque como o delegado Euclides Oliveira Cavalcante. E a impressão poderosa que já tinha causado durante o Festival de Cannes permanece.

Intimidador com seu jeito falante e expansivo, o personagem é um dos coadjuvantes com maior tempo de tela no longa. É uma figura que sintetiza muito do espírito corrupto e de falência institucional sobre as quais o roteiro busca discutir — e não teria o mesmo impacto se não contasse com o trabalho magnético do ator.

Nos anos 1980, ainda muito jovem e estreando nos palcos, Robério Diógenes se aventurou pelo Rio de Janeiro, onde viveu experiências pessoais e profissionais transformadoras ao longo de dez anos. “Fiz muitos espetáculos e aprendi bastante. O grande e saudoso Emiliano Queiroz, com quem convivi, costumava me dizer que cada novo trabalho é um vestibular. E é verdade”, conta o ator, em entrevista exclusiva concedida à reportagem do Viver. “Por outro lado, a gente passa por vários processos de desistência também. Foi o meu caso, nessa época, e acabei voltando para Fortaleza”, relembra.

Com participações em longas como Onde Anda Você, de Sérgio Rezende, Bezerra de Menezes: O Diário de um Espírito, de Joel Pimentel e Glauber Filho, Greta, de Armando Praça, e O Filho Único do Meu Pai, de Dado Fernandes, o artista passou a ver seus horizontes se expandindo no mundo do cinema.

Até que surgiu a oportunidade de um teste de elenco para o anunciado novo projeto de Kleber Mendonça Filho. “Fiquei numa ansiedade gigantesca para a primeira reunião com ele e a felicidade da notícia de que eu havia sido escolhido após a audição foi indescritível, principalmente quando vi a quantidade de menções que havia no roteiro ao meu personagem”, relata.

O trabalho em O Agente Secreto foi tão significativo que, logo na sequência, surgiu o convite para o ator interpretar um pastor vilanesco no primeiro longa da dupla de cineastas pernambucanos Enock Carvalho e Matheus Farias, A Margem do Rio, que concluiu suas gravações no final de agosto. Também neste ano, ele filmou a continuação O Filho Único do Meu Pai 2, desta vez com direção de Jotapê Lima.

“Sempre apareceram pontas, mas nunca grandes personagens”, afirma Robério, cearense que, agora, já consolidou um vínculo intenso com o cinema pernambucano. “Ganhar essa chance através de um grande filme de Kleber e ainda esse presente que foi trabalhar com Matheus e Enock transformou o Recife em uma nova casa para mim”, enaltece o ator, projetando – aos 62 anos – uma continuidade de papéis cada vez mais desafiadores.