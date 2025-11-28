° / °
PRONUNCIAMENTO

Mel Maia se pronuncia sobre morte da mãe, Débora Maia

Débora foi encontrada morta na casa onde morava nesta sexta-feira (28)

Estadão Conteúdo

Publicado: 28/11/2025 às 16:23

Débora Maia tinha 53 anos /Reprodução/Redes sociais

A mãe de Mel Maia, Débora Maia, morreu aos 53 anos. A informação foi confirmada pelo perfil oficial da atriz no Instagram no início da tarde desta sexta-feira, 28.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito", diz a nota oficial.

A causa da morte não foi informada. Segundo o portal Leo Dias, Débora foi encontrada morta em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta. O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas não obteve retorno até o momento.

Além de Mel, de 21 anos, Débora também deixa a filha mais velha, Yasmin, formada em Odontologia. Débora atuava como empresária de Mel e compartilhava com frequência as conquistas das filhas nas redes sociais.

Há indícios de que a relação entre ela e a atriz, contudo, estava estremecida. De acordo com o Portal Leo Dias, Mel e a mãe estariam afastadas desde a separação de Débora e do pai da atriz Luciano Souza.

Em outubro de 2024, Débora chegou a fazer uma publicação no Instagram lamentando um conflito com as filhas. "Triste por várias coisas absurdas, mas vou contar para vocês. Todo o amor que foi dado foi convertido em ingratidão, e isso pelas pessoas de quem você jamais iria suspeitar. Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas", escreveu na ocasião.

