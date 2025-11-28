Mãe de Mel Maia é encontrada morta na casa onde morava
Nas redes sociais, a atriz emitiu nota sobre o falecimento de Débora Maia
Publicado: 28/11/2025 às 15:27
Débora Maia foi encontrada morta nesta sexta-feira (28) (Reprodução/Redes sociais )
A mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia, 53, foi encontrada morta na casa onde morava, na Barra da Tijuca, no Rio de janeiro, nesta sexta-feira (28).
A atriz emitiu nota sobre o a morte de Débora. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito".
A causa da morte não foi divulgada. A cerimônia de cremação está prevista para sábado (29).