Mãe de Mel Maia é encontrada morta na casa onde morava

Nas redes sociais, a atriz emitiu nota sobre o falecimento de Débora Maia

Publicado: 28/11/2025 às 15:27

Débora Maia foi encontrada morta nesta sexta-feira (28)/Reprodução/Redes sociais

A mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia, 53, foi encontrada morta na casa onde morava, na Barra da Tijuca, no Rio de janeiro, nesta sexta-feira (28).

A atriz emitiu nota sobre o a morte de Débora. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família. Agradecemos a todos pela compreensão e respeito".

A causa da morte não foi divulgada. A cerimônia de cremação está prevista para sábado (29).

 

