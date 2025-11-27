Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam fim do casamento: 'Decisão mais coerente'

O ex-casal foi formado em 2008. A união foi oficializada em 2011

Ivete Sangalo e Daniel Cady (Reprodução/Redes sociais)

A cantora Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady não formam mais um casal. O anúncio da separação foi feito por uma nota em conjunto no Instagram, na noite desta quinta-feira, 27.

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes", diz o início do comunicado.

O texto também fala que o ex-casal está certo de que esta é a decisão "mais coerente e amorosa" para ambos. "Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito", aponta outro trecho.

Ivete e Cady estavam juntos desde 2008. A união foi oficializada em 2011, em Salvador, onde moram. Eles são pais do músico Marcelo Sangalo, de 15 anos, e das gêmeas Helena e Marina, de sete anos.

O texto do anúncio da separação também fala sobre os filhos. "Seguiremos sendo uma família". Ivete e Cady pedem "respeito" pelo momento. "Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos".