Idosos do interior de Pernambuco que revivem os sonhos de infância por meio de projetos sociais

Idosos que participam dos projetos "Vida Feliz" e "Sonhos Não Envelhecem", promovidos pela ONG Giral, conseguem realizar sonhos adormecidos na infância por meio de oficinas de artesanato, rodas terapêuticas e cursos artísticos

Idosos participam de oficinas da ONG Giral em Glória do Goitá e Pombos (DIVULGAÇÃO/ONG GIRAL)

É no despertar de sonhos de infâncias que idosos de origens rurais das cidades de Glória de Goitá, na Mata Norte de Pernambuco, e de Pombos, no Agreste do estado, desenvolvem novas perspectivas de envelhecimento saudável, ativo e feliz por meio de projetos sociais.

Nascidos em 2023, os projetos “Vida Feliz” e “Sonhos Não Envelhecem” são voltados para população idosa em vulnerabilidade social que, devido às necessidades, precisaram trabalhar na infância e deixaram de lado os sonhos adormecidos.

Por meio de oficinas de artesanato, alfabetização e letramento digital, promovidas de segunda a sábado em três unidades da ONG Giral de Pombos e Glória de Goitá, os participantes conseguem criar novas perspectivas de vida.

“Trabalhamos com a proposta de que a fase idosa não é o fim, pelo contrário, pode ser o começo do resgate de sonhos de infância. Muitas pessoas idosas que participam dos projetos relatam que conseguiram despertar sonhos adormecidos e conseguiram sair de uma realidade em que viviam em casa esperando a morte chegar”, afirmou o fundador da Ong Giral, Everaldo Costa.

Projeto Vida Feliz

Com a proposta voltada a práticas saudáveis, que envolve alimentação, rodas terapêuticas, musicoterapia e práticas esportivas, o projeto Vida Feliz beneficia 120 pessoas idosas de forma gratuita.

Além de promover esses momentos de lazer, que conta com a participação de crianças e adolescentes da ONG Giral, os idosos também produzem brinquedos como uma forma de desenvolver sua interdependência.

O projeto também promove de forma gratuita curso de formação para cuidadores, que atualmente conta com uma turma de 30 participantes com aulas às sextas-feiras, a fim de promover oportunidades de emprego na região, além de desenvolver um tratamento humanizado para população idosa.

“Temos uma demanda grande de pessoas 60+, principalmente, nós que somos do interior, que vão para hospitais no Recife e que precisam de cuidadores. Diante dessa realidade, percebemos que o cuidador deve ter esse olhar mais humanizado, que pode se tornar um ‘companheiro’ do idoso, promovendo uma maior compreensão e empatia, para acabar com os maus-tratos e a violência físicas”, ressaltou Everaldo Costa.

Sonhos Não Envelhecem

Apesar de manter a mesma ideia de desenvolver o bem-estar da população idosa, o projeto “Sonhos Não Envelhecem” segue uma metodologia de escuta no início de cada ano, que visa desenvolver atividade e ações que realizem sonhos e demandas que por muito tempo não conseguiram ser alcançadas.

Seja com uma simples viagem à praia ou uma visita a shoppings, localidades onde muitos beneficiários do projeto não conheciam, fazem com que determinados sonhos sejam concretizados.

“Depois da escuta dos desejos de cada participante, iremos trabalhar na perspectiva de vida em que eles consigam olhar para aquele sonho e percebam que enquanto tem vida, tem esperança para que eles sejam realizados. E é nessa dinâmica que conseguimos mudar formas de vivências desses idosos”, ressaltou o fundador da ONG Giral.

Dentro desse projeto, também são promovidas, para os 180 beneficiários, atividades de dança e teatro, além do grupo de música “Cantos e Memórias”, desenvolvido por idosos que tinham o sonho de serem artistas.

Apesar dos participantes serem majoritariamente compostos por mulheres, o público masculino vem rompendo a barreira do machismo e passaram a fazer parte das atividades.

“Por achar que essas atividades são ‘coisas de mulheres’, pensamento desenvolvido por conta de toda cultura machista da agricultura, percebemos uma certa resistência de homens na participação das atividades. Porém, com o tempo e com a promoção de campanhas de conscientização, esse público vem se integrando e participando cada vez mais dos projetos”, explicou Everaldo Costa.

E todo esse público beneficiado participará, no dia 12 de dezembro, da formatura dos idosos que concluíram os cursos ao longo de 2025, na qual haverá apresentações culturais, exposições de trabalhos e relatos de superação em todas as unidades da organização.

ONG Giral

Fundada em 2007 por universitários, a ONG Giral atua na formação de crianças, adolescentes e jovens, que têm a educação integral como caminho para promover um futuro mais justo.

Nas atividades desenvolvidas pela instituição estão presentes a crença nas pessoas e na educação popular e integral, a prática da cultura de paz e a integração de parcerias, essenciais para o desenvolvimento de projetos, a inclusão das diversidades e equidade de gênero e a valorização do meio ambiente, das culturas, das comunicações, das artes e dos esportes.

O termo Giral designa de um sustentáculo que serve de suporte para realização de tarefas familiares em residências populares. Nesse trocadilho, a organização serve como base para formação e desenvolvimento de ações comunitárias que contribuem para o desenvolvimento humano, social e sustentável.