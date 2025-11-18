Festival Forró e Mulher chega ao Recife com line-up de peso
Solange Almeida, Priscila Senna, Samyra Show e outras artistas integram a noite exclusiva para vozes femininas
Publicado: 18/11/2025 às 17:15
Evento destaca protagonismo feminino em show no Recife (Divulgação)
Recife recebe, no dia 6 de dezembro, a versão local do Forró e Mulher, projeto criado por Márcia Fellipe que agora chega ao formato de evento. A cantora comanda a edição no Parador, reunindo um time formado exclusivamente por mulheres e destacando a potência feminina dentro do forró. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresse.
No palco, nomes de diferentes gerações dividem a noite: Márcia Fellipe, Solange Almeida, Priscila Senna, Katia Cilene, Samyra Show e Galícia. A proposta é destacar a presença feminina no gênero, reunindo artistas que marcaram época e outras que vêm conquistando espaço nos últimos anos.
Márcia Fellipe explica que a ideia surgiu da própria trajetória na música e da percepção de que muitas mulheres ainda enfrentam desafios no mercado. Transformado em festival, o projeto busca ampliar a visibilidade dessas vozes e reforçar a importância da representatividade no forró.