Cinco pernambucanos são confirmados no Artists’ Valley da CCXP 25

Artists' Valley da CCXP é lugar de encontro entre criadores e fãs (Divulgação)

A CCXP25, considerado o maior festival de cultura pop do mundo, anunciou recentemente que mais de 450 quadrinistas estarão presentes no Artists' Valley da edição deste ano, que acontece entre 4 e 7 de dezembro, em São Paulo (SP).

O espaço tido como o 'coração' do evento e é onde os criadores encontram fãs e prometem encantar o público com suas inspirações. No espaço, visitantes podem ver as artes sendo produzidas e adquirir materiais, além de poder interagir com os artistas.

Desse total, 428 foram aprovados pela organização, se juntando a outros 30 criadores presentes exclusivamente no estande da Chiaroscuro Studios.

Entre estes aprovados, que participaram de uma seleção com mais de 800 inscritos, estão 136 pessoas que se identificam como mulheres, 60 pessoas das regiões Norte e Nordeste e 22 da região Centro-Oeste.

Na lista estão 5 criadores pernambucanos, 4 do Recife e um de Caruaru. São eles:

Jupiterverso , do Recife;



, do Recife; Milton Estevam , do Recife;



, do Recife; Rafael Sam , do Recife;



, do Recife; Sombras do Recife , do Recife; e



, do Recife; e Sapo Lendário, de Caruaru.

ARTISTAS INTERNACIONAIS

Além dos nomes nacionais, artistas internacionais também foram confirmados na CCXP deste ano. Entre eles estão: