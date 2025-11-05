Cinco pernambucanos são confirmados no Artists’ Valley da CCXP 25
No espaço, visitantes podem ver as artes sendo produzidas e adquirir materiais, além de poder interagir com os artistas.
Publicado: 05/11/2025 às 19:07
Artists' Valley da CCXP é lugar de encontro entre criadores e fãs (Divulgação)
A CCXP25, considerado o maior festival de cultura pop do mundo, anunciou recentemente que mais de 450 quadrinistas estarão presentes no Artists' Valley da edição deste ano, que acontece entre 4 e 7 de dezembro, em São Paulo (SP).
O espaço tido como o 'coração' do evento e é onde os criadores encontram fãs e prometem encantar o público com suas inspirações. No espaço, visitantes podem ver as artes sendo produzidas e adquirir materiais, além de poder interagir com os artistas.
Desse total, 428 foram aprovados pela organização, se juntando a outros 30 criadores presentes exclusivamente no estande da Chiaroscuro Studios.
Entre estes aprovados, que participaram de uma seleção com mais de 800 inscritos, estão 136 pessoas que se identificam como mulheres, 60 pessoas das regiões Norte e Nordeste e 22 da região Centro-Oeste.
Na lista estão 5 criadores pernambucanos, 4 do Recife e um de Caruaru. São eles:
- Jupiterverso, do Recife;
- Milton Estevam, do Recife;
- Rafael Sam, do Recife;
- Sombras do Recife, do Recife; e
- Sapo Lendário, de Caruaru.
ARTISTAS INTERNACIONAIS
Além dos nomes nacionais, artistas internacionais também foram confirmados na CCXP deste ano. Entre eles estão:
- Sara Pichelli – co-criadora de Miles Morales e artista de títulos como Spider-Man, Guardians of the Galaxy e Scarlet Witch
- Nick Dragotta – artista de Absolute Batman, título campeão de vendas que tem atraído uma nova legião de leitores para os quadrinhos de super-heróis
- J. M. DeMatteis - roteirista de Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven e Moonshadow
- Gerry Conway - roteirista de A Morte de Gwen Stacy e co-criador do Justiceiro
- Chris Bachalo - artista de hqs favoritas dos fãs, incluindo Geração X, Morte e Doutor Estranho
- Netho Diaz – brasileiro com trabalhos em Cobra Commander, G.I. Joe, Wolverine e Venom
- Pedro Bandeira - Autor da série de livros infantojuvenis “Os Karas”, que inclui A Droga da Obediência, obra que chega agora aos quadrinhos com lançamento na CCXP25
- Mike Deodato - Artista de Avengers, Elektra, The Incredible Hulk, Spider-Man e Thor.