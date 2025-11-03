° / °
Viver
Luto

Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, morre aos 73 anos

Falecimento de Lô Borges aconteceu nesta segunda (3), em Belo Horizonte, Minas Gerais

Diario de Pernambuco

Publicado: 03/11/2025 às 09:53

Seguir no Google News Seguir

Lô Borges em show do projeto

Lô Borges em show do projeto "Uma voz, um instrumento" (Foto: Bianca Aun/ MTC)

O cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais importantes da música brasileira, morreu, nesta segunda-feira (3), aos 73 anos, em Belo Horizonte (MG).


A informação foi confirmada nesta pela família do artista.


O artista estava internado na Unidade Terapia Intensiva (UTI) desde 17 de outubro. Ele foi hospitalizado devido a uma intoxicação por medicamentos e precisou de ventilação mecânica. No dia 25 de outubro, passou por uma traqueostomia.


Em parceria com Milton Nascimento, Lô foi um dos fundadores do Clube da Esquina, movimento que revolucionou a música nacional a partir dos anos 1970 e 1980.


O mineiro foi o autor de canções como "Um girassol da cor do seu cabelo", "O trem azul" e "Paisagem da Janela".

Veja também:

clube da esquina , Lô Borges , Morte
Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X