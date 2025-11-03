Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina, morre aos 73 anos
Falecimento de Lô Borges aconteceu nesta segunda (3), em Belo Horizonte, Minas Gerais
Publicado: 03/11/2025 às 09:53
Lô Borges em show do projeto "Uma voz, um instrumento" (Foto: Bianca Aun/ MTC)
O cantor e compositor Lô Borges, um dos nomes mais importantes da música brasileira, morreu, nesta segunda-feira (3), aos 73 anos, em Belo Horizonte (MG).
A informação foi confirmada nesta pela família do artista.
O artista estava internado na Unidade Terapia Intensiva (UTI) desde 17 de outubro. Ele foi hospitalizado devido a uma intoxicação por medicamentos e precisou de ventilação mecânica. No dia 25 de outubro, passou por uma traqueostomia.
Em parceria com Milton Nascimento, Lô foi um dos fundadores do Clube da Esquina, movimento que revolucionou a música nacional a partir dos anos 1970 e 1980.
O mineiro foi o autor de canções como "Um girassol da cor do seu cabelo", "O trem azul" e "Paisagem da Janela".