Vencedores da 49ª Mostra Internacional de São Paulo são anunciados
'The President’s Cake', de Hasan Hadi, venceu o prêmio de Melhor Filme do Júri, enquanto o 'A Natureza das Coisas Invisíveis', de Rafaela Camelo, ganhou como Melhor Filme Brasileiro para a crítica
Publicado: 31/10/2025 às 10:30
'A Natureza das Coisas Invisíveis' foi um dos filmes mais elogiados da Mostra (Divulgação)
Na noite da última quinta (30), chegou ao fim a 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, que realizou a sua tradicional cerimônia de premiação, contando ao final com a exibição do filme Jay Kelly, de Noah Baumbach.
Foram 15 títulos premiados nas distintas categorias. Formado pelo produtor sul-africano Atilla Salih Yücer, pelo produtor brasileiro Daniel Dreifuss, pela cineasta portuguesa Denise Fernandes, pela realizadora colombiana Laura Mora e pelo crítico-chefe da Variety, o norte-americano Peter Debruge, o júri oficial elegeu The President’s Cake, de Hasan Hadi, como Melhor Filme.
DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski, recebeu o Prêmio Especial do Júri, enquanto A Luta, de Jose Alayón, ficou com Menção Honrosa. Já Doha Ramadan ganhou o Prêmio de Melhor Atuação pelo egípcio Feliz Aniversário, de Sarah Goher.
Elogiado pela crítica desde a sua exibição na competição do 53º Festival de Cinema de Gramado, o filme nacional A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, foi escolhido como Melhor Filme Brasileiro pela crítica, tornando-se um dos grandes destaques desta edição.
Confira a lista completa de vencedores.
Prêmio do Júri | Melhor Filme
The President’s Cake, de Hasan Hadi (Iraque, EUA, Catar)
Prêmio Especial do Júri
DJ Ahmet, de Georgi M. Unkovski (Macedônia do Norte, República Tcheca, Sérvia, Croácia)
Prêmio do Júri | Menção Honrosa
A Luta, de Jose Alayón (Espanha, Colômbia)
Prêmio do Júri | Melhor Atuação
Doha Ramadan pelo filme Feliz Aniversário, de Sarah Goher (Egito)
Prêmio do Público | Melhor Documentário Brasileiro
Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo (Brasil)
Prêmio do Público | Melhor Filme de Ficção Brasileiro
Criadas, de Carol Rodrigues (Brasil)
Prêmio do Público | Melhor Documentário Internacional
Yanuni, de Richard Ladkani (Áustria, Brasil, EUA, Canadá, Alemanha)
Prêmio do Público | Melhor Filme de Ficção Internacional
Palestina 36, de Annemarie Jacir (Palestina, Reino Unido, França, Dinamarca, Noruega, Catar, Arábia Saudita, Jordânia)
Prêmio da Crítica | Melhor Filme Internacional
A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)
Prêmio da Crítica | Melhor Filme Brasileiro
A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile)
Prêmio Brada | Melhor Direção de Arte
Jennifer Anti e Pablo Anti pelo filme A Sombra do Meu Pai, de Akinola Davies Jr. (Reino Unido, Nigéria)
Prêmio Netflix
Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar (Brasil)
Prêmio Abraccine de Cinema Brasileiro
O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, codirigido por Felipe Tomazelli e Luís Villaça (Brasil)
Prêmio Projeto Paradiso
Coração das Trevas, de Rogério Nunes (Brasil, França)
Prêmio Prisma Queer | Melhor Filme Internacional
Queerpanorama, de Jun Li (EUA, Hong Kong, China)
Prêmio Prisma Queer | Melhor Filme Brasileiro
A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo (Brasil, Chile)
Prêmio Prisma Queer | Especial do Júri
Morte e Vida Madalena, de Guto Parente (Brasil, Portugal)
Prêmio Humanidade
Euzhan Palcy
Jafar Panahi
Jean-Pierre e Luc Dardenne
Prêmio Leon Cakoff
Charlie Kaufman
Mauricio de Sousa