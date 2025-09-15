Dia do Cliente 2025: confira mensagens especiais para enviar neste 15 de setembro

Veja as melhores frases para enviar neste 'Dia do Cliente'

Dia do Cliente 2025 (Freepik)

O Dia do Cliente é celebrado em 15 de setembro em todo o Brasil. A data foi criada em 2003, no estado do Rio Grande do Sul, pelo empresário gaúcho João Carlos Rego, especialista em Marketing e Recursos Humanos.

O objetivo da iniciativa foi aproximar empresas e consumidores, valorizando a relação comercial e reforçando a importância do cliente como peça central no mercado. Desde então, a data ganhou força em diferentes regiões do país e passou a fazer parte do calendário oficial de diversos estados e municípios.

A escolha de setembro não foi por acaso. O mês é considerado estratégico para o comércio, já que está entre duas grandes datas de vendas: o Dia dos Pais e o Dia das Crianças. Dessa forma, o Dia do Cliente também estimula a economia e fortalece ações promocionais.

Mais do que incentivar o consumo, a data tem caráter simbólico. É um momento de reconhecimento. Uma forma de agradecer a confiança e a fidelidade de quem escolhe determinados produtos e serviços.

Empresas de diferentes setores costumam aproveitar a ocasião para lançar campanhas, oferecer descontos especiais e, sobretudo, reafirmar seu compromisso com o consumidor. Confira, abaixo, mensagens para enviar neste Dia do Cliente.

Mensagens do Dia do Cliente:

No Dia do Cliente, celebramos muito mais do que uma data: celebramos a confiança que você deposita em nosso trabalho e a parceria que nos permite crescer juntos.

Hoje é dia de agradecer a quem nos inspira diariamente a melhorar, inovar e oferecer o melhor. O cliente é a verdadeira razão da nossa existência.

Clientes não são apenas consumidores, são parte essencial da nossa história e do nosso futuro. O Dia do Cliente é dedicado a vocês.

Cada conquista que alcançamos é fruto da confiança e do apoio dos nossos clientes. No Dia do Cliente, reafirmamos o nosso compromisso de caminhar sempre ao seu lado.

O Dia do Cliente é um lembrete de que todo negócio só faz sentido quando gera valor, satisfação e confiança para quem escolhe nossos produtos e serviços.

Nada é mais importante do que a relação construída com cada cliente. Neste Dia do Cliente, reforçamos nossa gratidão e dedicação a você.

O cliente é a força que move nossas ideias e o motivo pelo qual buscamos sempre inovar. Hoje, 15 de setembro, celebramos essa parceria que transforma.

Cada feedback, cada escolha e cada nova oportunidade de atendê-lo nos faz evoluir. O Dia do Cliente é a celebração dessa jornada compartilhada.

Celebrar o Dia do Cliente é reconhecer que nenhuma empresa cresce sozinha. Crescemos juntos, lado a lado com cada cliente que acredita em nós.