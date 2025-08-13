Espetáculo 'Aurora entre Vias e Vidas' é encenado no Teatro Luiz Mendonça

Montagem 'Aurora entre Vias e Vidas', que celebra a história do Recife, chega ao Teatro Luiz Mendonça neste fim de semana (16 e 17)

(Foto: Max Levay)

Primeiro espetáculo autoral do Centro de Artes Grupo Vida, Aurora entre Vias e Vidas será encenado nesse fim de semana (16 e 17), no Teatro Luiz Mendonça, em tom de celebração à história do Recife e suas múltiplas memórias, presenças e transformações.

Com direção geral de Rita Vieira — fundadora e idealizadora do Grupo Vida, que há 45 anos vem formando gerações de artistas no Recife — e direção cênica e texto de Analice Croccia, a obra nasceu da vontade de transformar a cidade em cena viva, e suas ruas em personagens.

Concebido como um espetáculo de dança multimídia, Aurora entre Vias e Vidas mistura coreografias em estilos diversos: jazz, sapateado, contemporâneo e danças urbanas — com projeções audiovisuais, trilhas de artistas pernambucanos e depoimentos reais de quem habita a cidade.

A dramaturgia fragmentada acompanha o passeio de Sol e Aurora, dois personagens simbólicos: Sol — um jovem negro, artista, pulsante e presente — e Aurora, uma mulher, vestida de tempo e saudade, que carrega em si a nostalgia da cidade, em uma metáfora sobre pertencimento, tempo e resistência urbana. As sessões acontecem no sábado (16), às 20h, com entrada para convidados; e no domingo (17), às 17h, com exibição aberta ao público.