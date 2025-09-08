Angela Ro Ro: famosos e amigos lamentam morte da cantora

Angela Ro Ro (angela_ro_ro_oficial via Instagram)

A morte de Angela Ro Ro aos 75 anos nesta segunda-feira, 8, comoveu amigos e admiradores do meio artístico. Colegas e fãs foram prestar suas últimas homenagens à cantora.

Zélia Duncan celebrou o legado deixado por Angela e a intensidade de suas canções de amor. “‘Uma moça sem recato’, ou seja, incomodou geral. Tudo em Angela queria transgredir e tantas vezes até contra si mesma. Uma cantora única, que cantou lindo até encontrar o silêncio. Uma inteligência grande e malcriada. Um humor ágil e sem vergonha. Veia grossa de poesia. Suas lindíssimas e intensas canções, sempre vão falar de nós, mulheres que amam mulheres. E de todos que quiserem falar de amor. Todo amor.”

O cantor Léo Jaime destacou a relevância e a irreverência da artista: “Tão importante na minha vida! Amiga querida. Descanse em paz! Você deu muita alegria a todos em sua vida.”

Já Vanessa da Mata elogiou os dons artísticos e as composições deixadas por Ro Ro. “Cantora e compositora de mão cheia! Vá em paz“, desejou.

Fafá de Belém contou sobre o momento em que as duas se conheceram, ainda em Londres na década de 1970.

“Louca, genial e abusada, como uma artista deve ser. Conheci Ângela Ro Ro quando ela voltou de Londres nos anos 70. Ela era muito amiga de dois amigos meus, Marcos Rodrigues e Jorginho Guinle Filho. Linda, com os olhos verdes chegando de Londres. Depois voltei a morar em Belém e quando retornei ao Rio, já cantando, ela já era essa compositora maravilhosa, grande autora e uma mulher que sangrava pelos poros. Uma mulher que nunca se poupou, era inteira. Ro Ro foi exatamente como suas canções, como levou sua vida. Vai fazer muita falta, principalmente pela genial artista que era.”

A apresentadora Ana Maria Braga afirmou ter recebido a notícia com tristeza, e afirmou que a voz de Angela não ser calará. “Com o coração apertado, recebemos a notícia da partida de Angela Ro Ro. Sua voz, tão única, não se calará com o tempo… seguirá viva em cada canção. Que permaneçam para sempre a música, o carinho e a poesia que ela deixou em nossas vidas. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs.”

A atriz Dadá Coelho disse ter sido surpreendida com a notícia, e compartilhou uma foto sua com a cantora. “A notícia da morte de Ângela Ro Ro me pegou de surpresa. Fica não só sua história na música, mas a memória de uma atitude. A sua voz rouca, potente, tão singular, agora se cala para se eternizar. E para mim, fã e admiradora, essa perda é a de uma heroína que, em vez de usar uma capa, usou uma música que despejava verdade, quebrando tudo que é tabu ao seu redor.”

Já Zezé Motta destacou a longa amizade e as lembranças que guardará de Angela. “Amiga de mais de meio século, companheira de vida e de arte. Hoje me despeço de Angela Ro Ro. Guardo comigo cada lembrança, cada encontro e cada gesto de carinho. Que ela descanse em paz, sempre irreverente, única, foi dona de um talento que era incrível. Sua voz segue ecoando no mundo e no meu coração, para sempre. Triste.”

A atriz Nanda Costa também demonstrou sua tristeza e recordou de um momento que encontrou Angela Ro Ro nos bastidores de um show, em 2018. “Perdemos Angela Ro Ro, uma das minhas compositoras preferidas. Sua voz, seu jeito irreverente, sua força no piano - tudo nela era único."

