Lenda da musica brasileira, Angela Ro Ro morre aos 75 anos

Morre Angela Ro Ro aos 75 anos ( Eduardo Moraes/Divulgação)

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos. A informação foi confirmada por Laninha Braga, ex-companheira que vinha acompanhando seus cuidados, e pelo produtor musical Paulinho Lima, amigo próximo da artista.

Angela sofreu uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico. Ela estava internada no Hospital Silvestre, no bairro do Cosme Velho, Zona Sul do Rio de Janeiro, desde julho, quando havia passado por uma traqueostomia em decorrência de uma infecção pulmonar.

Pouco antes de ser hospitalizada, a cantora recorreu às redes sociais para pedir apoio financeiro, explicando que enfrentava dificuldades para arcar com despesas de saúde. “Sem previsão de alta ou de condições para voltar a trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês”, declarou na ocasião.

Nascida no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1949, Angela Maria Diniz Gonsalves recebeu o apelido “Ro Ro” ainda criança, em referência ao seu timbre rouco e grave. A trajetória artística teve início nos anos 1970, depois de uma temporada na Itália, onde conheceu o cineasta Glauber Rocha.

Seu disco de estreia, lançado em 1979 e batizado apenas com seu nome, trouxe composições próprias que se tornariam clássicos da sua carreira, como Gota de sangue, Balada da arrasada, Agito e uso, Tola foi você e Amor, meu grande amor.