'O Último Azul' já foi visto por mais de 56 mil espectadores

Em seu fim de semana de estreia, 'O Último Azul', do pernambucano Gabriel Mascaro, conquistou 56 mil espectadores em 159 salas

Rodrigo Santoro interpreta Cadu, personagem importante na trajetória de Tereza, vivida por Denise Weinberg (Divulgação/Vitrine)

Em seu fim de semana de lançamento no circuito comercial nacional, O Último Azul, novo filme do diretor pernambucano Gabriel Mascaro (de Boi Neon e Divino Amor), conquistou mais de 56 mil espectadores em apenas 159 salas, alcançando a melhor média de público por sala.

Vencedor do Urso de Prata no 75º Festival de Berlim e selecionado para a prestigiada sessão de abertura do 53º Festival de Cinema de Gramado, o longa distópico com Denise Weinberg, Rodrigo Santoro e Adanilo teve uma turn^`e de pré-estreias em diversos estados, como Pernambuco, Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro.

Com distribuição da Vitrine Filmes, O Último Azul trata de Tereza, uma mulher de 77 que vive em um Brasil no qual as autoridades obrigam os idosos acima de 75 anos a irem morar numa colônia na Amazônia. Recusando-se a ir, a protagonista entra em sua própria jornada de autodescoberta em busca de liberdade.

O lançamento do filme de Mascaro ocorre também na Semana do Cinema, iniciativa de barateamento dos ingressos para democratizar o acesso às salas e ampliar a visibilidade das produções nacionais.

