Preta Gil: Amigos se reúnem e lembram aniversário da cantora

Preta Gil foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Amigos e familiares de Preta Gil se reuniram nessa sexta-feira (8/8) para lembrar o aniversário da cantora, que completaria 51 anos. Nas redes sociais, Jude Paulla, uma das melhores amigas da artista, contou que organizou um jantar íntimo para marcar a data.

“Um jantar em comemoração ao dia dela! Por ela, estaríamos fazendo uma festona mesmo sem ela, mas vai um jantarzinho mesmo”, escreveu nos Stories do Instagram.

O influenciador Duh Marinho também prestou uma homenagem. Ele publicou uma selfie ao lado de Francisco Gil, filho da artista, com a legenda: “Vim ficar com meu irmão”.

