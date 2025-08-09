Preta Gil: Amigos se reúnem e lembram aniversário da cantora
Preta completaria 51 anos na sexta (8). Nas redes sociais, Jude Paulla, uma das melhores amigas da artista, contou que organizou um jantar para marcar a data.
Publicado: 09/08/2025 às 08:34
Preta Gil foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)
Amigos e familiares de Preta Gil se reuniram nessa sexta-feira (8/8) para lembrar o aniversário da cantora, que completaria 51 anos. Nas redes sociais, Jude Paulla, uma das melhores amigas da artista, contou que organizou um jantar íntimo para marcar a data.
“Um jantar em comemoração ao dia dela! Por ela, estaríamos fazendo uma festona mesmo sem ela, mas vai um jantarzinho mesmo”, escreveu nos Stories do Instagram.
O influenciador Duh Marinho também prestou uma homenagem. Ele publicou uma selfie ao lado de Francisco Gil, filho da artista, com a legenda: “Vim ficar com meu irmão”.
