° / °

Viver
CANTORA

Preta Gil: Amigos se reúnem e lembram aniversário da cantora

Preta completaria 51 anos na sexta (8). Nas redes sociais, Jude Paulla, uma das melhores amigas da artista, contou que organizou um jantar para marcar a data.

Metrópoles

Publicado: 09/08/2025 às 08:34

Seguir no Google News Seguir

Preta Gil foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro/Reprodução/Instagram

Preta Gil foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Amigos e familiares de Preta Gil se reuniram nessa sexta-feira (8/8) para lembrar o aniversário da cantora, que completaria 51 anos. Nas redes sociais, Jude Paulla, uma das melhores amigas da artista, contou que organizou um jantar íntimo para marcar a data.

1 / 4
Amigos e familiares de Preta Gil se reuniram para lembrar o aniversário da cantora
2 / 4
Amigos e familiares de Preta Gil se reuniram para lembrar o aniversário da cantora
3 / 4
Amigos e familiares de Preta Gil se reuniram para lembrar o aniversário da cantora
4 / 4
Preta Gil foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Amigos e familiares de Preta Gil se reuniram para lembrar o aniversário da cantora (Foto: Reprodução / Instagram)
Amigos e familiares de Preta Gil se reuniram para lembrar o aniversário da cantora (Foto: Reprodução / Instagram)
Amigos e familiares de Preta Gil se reuniram para lembrar o aniversário da cantora (Foto: Reprodução / Instagram)
Preta Gil foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

“Um jantar em comemoração ao dia dela! Por ela, estaríamos fazendo uma festona mesmo sem ela, mas vai um jantarzinho mesmo”, escreveu nos Stories do Instagram.

Veja também:

O influenciador Duh Marinho também prestou uma homenagem. Ele publicou uma selfie ao lado de Francisco Gil, filho da artista, com a legenda: “Vim ficar com meu irmão”.

 Veja matéria completa no site do Metrópoles 

Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP