Preta Gil será homenageada com missas de 7º dia no Rio e em Salvador

Preta Gil morreu no último domingo (20/7), após uma longa batalha contra o câncer

Morre, aos 50 anos, a cantora Preta Gil (Reprodução/Instagram)

Preta Gil será homenageada com duas missas de sétimo dia. A primeira será neste sábado (26/7), no Santuário Santa Dulce dos Pobres, em Salvador, com início às 16h.

A segunda está marcada para segunda-feira (28/7), na Igreja de Santa Mônica, no Leblon, Rio de Janeiro, com início às 19h. A presença da família está confirmada.

Velório de Preta Gil



Preta Gil foi velada na última sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia contou com a presença de pessoas importantes durante a vida da cantora, como Gominho, Carolina Dieckmmann, Jude Paulla, Thiaguinho, Ivete Sangalo e os familiares da artista.

