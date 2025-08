'Carlota Joaquina, Princesa do Brazil', filme-símbolo da Retomada, volta ás telas

(Divulgação)

Um dos grandes marcos da Retomada do Cinema Brasileiro nos anos 1990, Carlota Joaquina: Princesa do Brazil, longa de estreia de Carla Camurati, está completando 30 anos em 2025 e retorna aos cinemas em versão remasterizada a partir do dia 14 de agosto.

Estrelado por Marieta Severo, no papel de Carlota Joaquina, vivida na infância por Ludmila Dayer, e ainda com Marco Nanini, Marcos Palmeira e Vera Holtz, o clássico que marcou gerações segue sendo uma das grandes referências de uma das fases mais importantes do cinema nacional.

Camurati, que assina também o roteiro com Melanie Dimantas, destaca o humor, a ironia e a liberdade estética do seu trabalho. “O filme fala com leveza de um país erguido sobre privilégios, acordos de conveniência e relações de poder — temas que, infelizmente, ainda ecoam na nossa realidade. O filme se reafirma como um retrato provocador da nossa história, mas também como um espelho, por vezes desconfortável, do presente", aponta a diretora.

Em conversa com Simone Zuccolotto, do Canal Brasil, Marieta Severo recorda a época das filmagens e ressalta o quão significativo Carlota Joaquina se tornou para a história do período. "Fizemos o filme com condições precárias, mas com uma paixão enorme e sabendo que tínhamos ali um material fantástico. Foi uma época em que o cinema brasileiro, que vinha com uma produção de uma centena de filmes por ano, foi completamente exterminado", diz a atriz, salientando: "Esse é um filme que teve mais de um milhão de espectadores em um grande momento de reconstrução".