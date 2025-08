Pernambucana Michelle Coelho se destaca na fotografia de casamentos nos EUA

Ensaios retratam o casal como eles são de verdade (Foto: Michelle Coelho)

Fotografia é o gesto de eternizar o tempo. Mas, para a pernambucana Michelle Coelho, é também revelar o que escapa ao olhar: memórias, sentimentos e conexões. É com essa sensibilidade que ela constrói sua trajetória como uma das fotógrafas mais reconhecidas do Havaí, nos Estados Unidos, onde vive há 15 anos. Dedicada a registrar histórias de casais, famílias e gestantes, ela busca capturar a beleza dos momentos espontâneos, como quem sabe, pela própria vivência, que as melhores histórias também acontecem sem pose.

Formada em Turismo, Michelle sempre teve uma câmera por perto. Saiu do Recife para a Alemanha com a arte ainda como hobby. No entanto, ao pisar em solo norte-americano e não encontrar trabalho na área, percebeu que o que carregava nas mãos podia, enfim, virar renda. “Comecei tirando fotos em restaurantes, com o que eles chamam de 'souvenir photography'. Eu fotografava os casais nas mesas e depois oferecia as fotos para compra. Foi assim que tudo começou”, relembra, em conversa com o Viver.

Mais tarde, foi como noiva que ela entendeu, definitivamente, o valor da fotografia feita com afeto. Ao se casar, Michelle sentiu, na pele, o que não queria oferecer a seus futuros clientes. “Eu pensava: 'Isso aqui é um dos dias mais importantes da minha vida, e ele está tratando como algo qualquer'. A falta de conexão, sensibilidade e naturalidade a fez entender que havia espaço para um olhar mais humano naquele mercado.

A partir dali, decidiu investir em aprimoramento técnico e levou essa formação para os ensaios, aliando conhecimento e humanidade em cada clique. “Quando fotografo casais, minha prioridade é conhecê-los primeiro. Saber o que os torna únicos, como são juntos… tudo isso para que as fotos reflitam de verdade quem eles são”, explica ela, que também registra família, noivados, propostas de casamento surpresa e renovações de votos.

A qualificação se reflete na relação que desenvolveu com a luz, elemento que passou a tratar quase como uma personagem das cenas que cria. Michelle aprendeu a explorar a iluminação natural de forma tão precisa que acabou sendo reconhecida como uma verdadeira “caçadora da luz”. “É algo que realmente me encanta encontrar o ângulo certo e o melhor jeito de usar a luz que está disponível”, diz. Dessa forma, ela foi eleita uma das dez melhores fotógrafas internacionais de casamento dos Estados Unidos e entrou no Hall da Fama do site The Knot, referência mundial da área.

Ainda assim, nenhum prêmio se compara à confiança e ao carinho que recebe de quem passa por suas lentes. “Muitos casais que fotografei no casamento continuam voltando. Eles dizem: 'Agora estamos grávidos, queremos que você registre esse momento também'. Isso me mostra que estou no caminho certo”, celebra Michelle. E com a luz que ela faz nascer em cada imagem, não tem como errar.