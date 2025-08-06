Nattan paga R$ 1 mil para homem beijar mulher com nanismo em show: "bebê reborn"

O caso aconteceu em um show do cantor Nathan em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, no sábado (2), e repercutiu nas redes sociais

Momento foi compartilhado nas redes sociais do cantor (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Nattan foi criticado após pagar R$ 1 mil para que um homem beijasse uma mulher com nanismo durante um show em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. O caso aconteceu no sábado (2) na realização da Festa de Agosto e ganhou repercussão após o artista publicar o vídeo do momento em suas redes sociais.

Na ocasião, Nattan convida algumas pessoas, entre elas uma mulher com nanismo, para o palco enquanto ele canta a música "Pense em mim", de Leandro & Leonardo. O cantor colocou a mulher com nanismo nos braços e a jogou para cima enquanto ela fazia um coração com as mãos. Todo o ocorrido foi registrado pela equipe do artista.

Nattan pergunta se um funcionário que estava nos bastidores quer beijá-la, mas o homem recusa.

Em seguida, ele faz a mesma indagação para um cinegrafista que trabalhava na transmissão do evento. "Ele pode até perder o emprego, mas os mil reais ele não perde", diz Nattan. A mulher é colocada em cima de uma caixa de som, o cinegrafista a beija e depois a leva nos braços para parte de trás do palco.

A gravação foi compartilhada no Instagram de Nattan com a legenda: "bebê reborn saliente da gota".

O profissional foi identificado como Marcos Ferreira e também fez uma postagem em seu Instagram, dizendo que "quando o beijo vale mil e ainda vem com risada e bolso cheio… Aí sim é trabalho com gosto".

Após o compartilhamento do vídeo nas redes sociais, a Associação Nanismo Brasil (Annabra) emitiu uma nota de repúdio à atitude de Nattan e informou que vai acionar o Ministério Público "para que os desdobramentos legais cabíveis sejam apurados".

A associação afirmou que ações como esta contribuem para a proliferação do preconceito e expõe a mulher "em um ato de escárnio público fere não apenas a vítima direta, mas toda a nossa comunidade, que diariamente luta por respeito, acesso à saúde, educação e inclusão social".

"É importante deixar claro: o fato de uma pessoa com nanismo, em determinado momento, consentir ou participar de uma cena como essa não significa que toda a comunidade aceite ou ache engraçado. Normalizar este tipo de 'entretenimento' é abrir espaço para a perpetuação do preconceito e da violência simbólica, minando os avanços que temos conquistado com tanto esforço", diz a Annabra.

A associação destaca que não ficará em silêncio diante da situação. “Fazemos um apelo à sociedade, à mídia e aos artistas: que usem seus espaços e talentos para promover respeito, inclusão e consciência, não para retroalimentar preconceitos históricos".

O Diario de Pernambuco procurou a assessoria do cantor, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.