Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: "Limite"

Paola Carosella se pronunciou sobre sua briga com Bloguerinha, neste sábado (23/8). Em um longo texto publicado no Instagram, a chef falou sobre os limites do humor e responsabilidade, mencionado sua filha, Francesca, de 13 anos. “Limite não é censura. Liberdade não é libertinagem”, escreveu ela.

Paola participou do programa de Blogueirinha na última semana e, na ocasião, contou que a filha era fã de Billie Eilish e Chappell Roan. Após o programa, a humorista fez insinuações sobre a sexualidade da adolescente ao responder seguidores nos stories.

“Se fosse tão ácida assim, eu teria falado da Billie Eilish e da Chappel Roan. É que eu fiquei quieta na hora (risos). E o povo me julgando, mas mal sabe”, disse Blogueirinha se referindo ao momento em que Paola comentou sobre o gosto musical da filha. As artistas são da comunidade LGBTQIAPN+.

