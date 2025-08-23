° / °

TRAGÉDIA

'Emily em Paris': diretor-assistente morre durante gravação na frente de equipe

Diego Borella, que é italiano, foi levado para o hotel e médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu

Correio Braziliense

Publicado: 23/08/2025 às 17:30

Diretor-assistente de 'Emily em Paris' morre durante as gravações da série/Reprodução/Internet

O diretor-assistente da série Emily em Paris, Diego Borella, morreu nesta sexta-feira (22/8) durante a gravação da produção na cidade de Veneza, na Itália. Segundo informações do jornal italiano La Repubblica, Borella, que tinha 47 anos, passou mal durante a gravação de uma das últimas cenas da quinta temporada da série.

Borella, que é italiano, foi levado para o hotel e médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. A suspeita é de que o homem tenha sofrido uma parada cardíaca.

As filmagens foram interrompidas após a tragédia. A estreia da nova temporada da série está marcada para 18 de dezembro.

 

 

