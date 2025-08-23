Dado Dollabela manda recado para Wanessa Camargo após polêmica
Dado Dollabela falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo Wanessa Camargo.
Publicado: 23/08/2025 às 15:08
Wanessa Camargo e Dado Dolabella (Reprodução/Internet)
Dado Dolabella se pronunciou sobre a suposta agressão contra Wanessa Camargo. Nas redes sociais, o ator comentou sobre o episódio e deixou um recado para a ex-companheira sobre os próximos passos da carreira dela.
“Esse é um momento muito especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que houve entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito”, diz um trecho do texto.
“Hoje, meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós, ficou claro que cada um precisa seguir sua jornada de forma independente. Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou. Agora, somos ex, e o respeito permanece”, finalizou.
