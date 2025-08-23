Wanessa se pronuncia sobre 'crise de ciúme' de Dado Dolabella após rumores de agressão; entenda

Cantora Wanessa teria sido agredida pelo ex-namorado, o ator Dado Dolabella, durante uma confraternização dos participantes do quadro Dança dos Famosos

A cantora Wanessa se pronunciou sobre rumores de que teria sido agredida pelo ex-namorado, o ator Dado Dolabella, durante uma confraternização dos participantes do quadro Dança dos Famosos, da TV Globo.

Em uma publicação nos stories do Instagram na noite de sexta, 22 a filha de Zezé di Camargo disse que o ex teve uma "crise de ciúmes", mas negou que tenha sofrido um episódio de agressão.

Segundo a artista de 42 anos, a crise gerou um "momento infeliz" com o cantor de agronejo Luan Pereira, que integra com Wanessa a lista de participantes da nova temporada do Dança dos Famosos, exibido no Domingão com Huck.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", escreveu ela.

Até o momento, Dado não se pronunciou diretamente sobre o assunto. Na tarde de sexta, ele publicou uma mensagem enigmática no Instagram: "Respeito é pra quem tem".

Wanessa e Dado, de 44 anos, namoraram no início dos anos 2000 e reataram o relacionamento em 2022, após o fim do casamento da cantora com o empresário Marcos Buaiz. Chegaram a terminar e voltar algumas vezes antes de oficialmente encerrarem a relação em fevereiro deste ano.